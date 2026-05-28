Слави Ангелов - в журито на международен фестивал за късометражно кино

Журналистът и главен редактор на “168 часа” и сп. “Космос” Слави Ангелов е един от тримата българи, които са част от журито на международния фестивал за късометражно кино “Дворецът на културата”. Той ще оценява документални филми заедно с продуценти, режисьори, критици и експерти от шест страни. Самият Слави Ангелов е режисьор на документални филми, сред които “8 години робство”, “233 метра между живота и смъртта”, “Защитен свидетел”. Той е и един от сценаристите на криминалната линия в хитовия сериал “Под прикритие”.

В журито влизат общо 22-ма експерти от 14 държави, разпределени по различни категории - игрални, анимационни и документални филми.

Тази година се провежда 23-ото издание на фестивала, което ще започне от 22-и и ще продължи до 28 юни в Двореца на културата в Перник под надслов “Копаем велики филми от 2003”.

Фестивалът предлага по един късометражен български филм за наградите “Оскар”.

