Първа спирка от световното турне на бестселъра “Хиперсъзнание” – Лас Вегас

Премиерата в САЩ стартира с филм, посветен на книгата на Моника Балаян и Петя Минкова

Книгата “Хиперсъзнание” на психолога Моника Балаян и журналиста Петя Минкова вече е част от културната карта отвъд океана. Тя предизвика огромен интерес в България и сега идва ред на следващата крачка - един от най-взискателните и конкурентни книжни пазари в света. “Хиперсъзнание”, която излиза с логото на Книгоиздателска къща “Труд”, вече е преведена на английски. И вече е в “Амазон”, за да може американската публика да се докосне до метода Mneuro - системата от техники, базирани на научни изследвания, за препрограмиране на подсъзнанието.

Първата премиера в САЩ бе в Града на светлините - Лас Вегас, в ресторанта, в който е и българската библиотека “АзБуки”. Там се провеждат повечето премиери на наши творци.

Книгата бе представена от почетния проф. Моника Балаян, а след това публиката се запозна и с 25-минутния филм, посветен на “Хиперсъзнание”. В него един от акцентите са резултатите на участниците в програмата от 2023 г. Във филма те разказват разтърсващите си истории и пътя към личния успех. За всеки той е различен - за едни може да е свързан с мечтаната работа, а за други - да водят пълноценен качествен живот, а не онзи, който се налага. Моника Балаян представи книгата пред българската общност в Лас Вегас.

По време на фестивала, посветен на българската култура в града, Моника Балаян подари книгата на консула ни в Лос Анджелис Бойко Христов. Както и на Ирина Малеева - холивудската звезда, работила с режисьори като Орсън Уелс, Федерико Фелини, Лукино Висконти. Моника Балаян и актрисата Ирина Малеева се срещнаха на българския фестивал в Лас Вегас.

Веднага след това Моника Балаян бе поканена на среща в дома на първия българин в Microsoft Йордан Русков - дългогодишен архитект по киберсигурност, автор и изобретател с много патенти.

„Човек с невероятен ум и необятна душа, когото всички обичат – казва Моника Балаян. - За мен беше огромна чест да му подаря книгата „Хиперсъзнание" лично. Неговата съпруга, Елка Рускова, е също толкова забележителна: бивш почетен консул на България в щата Вашингтон и номинирана за „Българка на годината" от цели 6 организации в САЩ. Домът им в Лас Вегас е истински културен център, между другото тук е гостувала и певицата Дара."

От 2024 г. досега книгата „Хиперсъзнание" претърпя четири тиража в България. През този период имаше по 2-3 премиери в почти всички големи и не толкова големи градове, а сега съвсем естествено дойде ред и на задграничното й турне. Моника Балаян подари "Хиперсъзнание" на първия българин в "Майкрософт" Йордан Русков.

Причините за този феномен са много, но основната е, че това е настолна книга, посветена на скритите сили в подсъзнанието, които всеки сам може да използва, за да получи онова ускорение към целите, за което мечтае. За всеки те са различни, но най-важното е да не изпускаме червената нишка – качествения, пълноценен живот, от който изпитваме дълбоко удовлетворение. Петя Минкова и част от курсистите на Моника Балаян в София й пожелаха успех преди заминаването в САЩ.

„Хиперсъзнание" е едно от онези редки заглавия, при които затварящият страниците човек е различен от отварящия ги.

Книгата може да се поръча от сайта на КК "Труд" - www.trud.cc.