Българският „Буркан на времето" спечели награда за късометражен филм в САЩ

Българският филм „Буркан на времето" на режисьора Невена Семова спечели наградата за най-добър късометражен документален филм на Mammoth Lakes Film Festival в Калифорния, САЩ. Там се състоя северноамериканската премиера на филма, отличен от жури в състав Аманда Бонаюто, Кангмин Ким и Сара Даймонд, информират от Attic Films.

Припомнят, че преди успеха в САЩ, продукцията има силно фестивално присъствие и редица отличия, сред които наградата за най-добър документален филм и квалификация за Oscar на фестивала In the Palace, наградата за най-добър дебют на фестивала „Златен ритон", както и наградите за най-добър дебют и операторско майсторство на наградите на Съюза на българските филмови дейци – „Васил Гендов".

Предстоят прожекции в България на фестивала „Златна липа" в Стара Загора (30 май – 4 юни) и Sofia Short Fest (12–14 юни), преди филмът да бъде излъчен по кината през лятото.

Късометражният филм е основа за нов етап от проекта – пълнометражен документален филм, който продължава да изследва живота на Айше и Джемал и техните предизвикателства, и моменти на щастие, докато кръстосват Родопите в търсене на свежи пасища за кравите си, допълват от Attic Films, цитира БТА.