Дара става почетен гражданин и на Варна

Общинският съвет подкрепи предложението певицата Дарина Йотова – Дара, да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на Варна". Отличието й се присъжда за изключителните й заслуги към българската музика, високия професионализъм и приноса й за утвърждаване на международния престиж на града и на страната.

По-рано днес София също обяви, че певицата става почетен гражданин на столицата.

Тържеството за отличаване на новите почетни граждани по традиция се провежда на 15 август, в Деня на Варна.

Междувременно процедурата по номиниране на новите носители на почетното звание продължава до края на юни. След това ще бъде проведено публично обсъждане. Кои ще бъдат почетните граждани на Варна за тази година ще стане ясно в края на юли, когато се очаква окончателното решение на Общинския съвет, съобщава БТА.