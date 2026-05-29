Пол Маккартни сравни славата на Тейлър Суифт с Бийтълманията

Пол Маккартни сравни „световната слава" на Тейлър Суифт с феномена Бийтълмания. Легендата от „Бийтълс" сподели мнението си за кариерата на американската певица до момента и призна, че вижда „паралел" между Тейлър и неговата група, тъй като тя е постигнала ниво на слава, сравнимо с истерията около „великолепната четворка" в средата на 60-те години.

По време на участието си в предаването на Би Би Си „Tracks Of My Years" Пол беше попитан дали би дал някакъв съвет на Тейлър и той отговори: „Виждате паралела — славата, мащабът на славата и световната известност, които Тейлър Суифт има и които ние имахме. Но честно казано, не мисля, че тя се нуждае от съвети... Ако ме попита, със сигурност бих ѝ дал. Аз съм като по-големия брат за това поколение, или по-скоро дядото всъщност".

Пол Маккартни разкри, че е срещнал Тейлър Суифт на парти, организирано от съпругата му Нанси Шевъл и дъщеря му, модния дизайнер Стела Маккартни. На събитието са присъствали и редица други поп звезди, включително Били Айлиш, Оливия Родриго и Сабрина Карпентър и музикантът призна, че изпитва огромно възхищение към всички тях.

„Да, срещнах [я]. Имахме парти, а съпругата ми и дъщеря ми Стела са много добри в това да привличат готини хора на партита и в крайна сметка си поговорих с всички тях. Там бяха Тейлър, Били Айлиш, Оливия Родриго, Сабрина Карпентър – знаете, те са наистина готини хора, много са добри. Харесвам гласовете им. Ако имат нужда от съвет, да, с удоволствие бих им го дал, но не мисля, че имат нужда", каза той.

Коментарите на Маккартни идват, след като той наскоро разказа как се справя със славата, признавайки, че през годините е свикнал „да се справя с нея".

По време на участието си в подкаста „The Rest Is Entertainment" той обясни: „Когато за първи път станеш известен, ти харесва – защото това е целта, към която си се стремил. Така че, когато нещата вървят добре, хората по улиците те разпознават и ти се радваш. Нямаше никакво: „О, хората ме притесняват" – това е модерно явление. Ние го обожавахме. И се научаваш да се справяш с него".

Въпреки това музикалната легенда настоя, че все още няма да позира за селфита с фенове, които го приближават, когато е на публично място. „Казвам, че не обичам да го правя, защото ще изгубя нещо важно за мен — нещо, свързано с невинността и това да останеш нормален. В момента, в който започна да мисля, че съм нещо повече от себе си, няма да се харесвам", заяви Пол Маккартни.

„За мен е много важно просто да бъда себе си. Затова казвам на хората: „Не искам да си правя снимки". А те питат: „Защо?" И аз им отговарям: „Ще ти обясня". И започвам да разказвам дълго как на южното крайбрежие на Франция, в Сен-Тропе, има един човек на плажа, който има маймуна, и хората плащат, за да се снимат с нея. Наистина не искам да се чувствам като тази маймуна. А когато се снимам с някого, наистина се чувствам като нея. Вече не съм себе си – изведнъж ставам нещо друго", добави той, съобщи БГНЕС.