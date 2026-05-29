Осиновеният син на Анджелина Джоли и Брат Пит се отказва от фамилията на баща си

Осиновеният син на Брад Пит и Анджелина Джоли, Мадокс Джоли-Пит, е подал документи за официална промяна на името си на Мадокс Чиван Джоли, съобщава TMZ.

Той вече използва съкратеното „Мадокс Джоли" и в творческата си дейност - кредитиран е по този начин в надписите на скорошния филм на Анджелина Джоли „Couture", в който е работил като асистент-режисьор.

Мадокс не е единственият сред децата на двамата актьори, който е премахнал „Пит" от името си. Шайло го е променила юридически, Захара се е отказала от него неофициално, а Вивиен го е премахнала от афиша на бродуейска продукция, свързана с нея. Тенденцията съвпада с нарастващата дистанция между децата и Брад Пит след подаването на документите за развод от двамата родители през 2016 г. - процедура, приключила едва осем години по-късно. Стана ясно и че Пит не се е свързал със Захара преди скорошното ѝ дипломиране в колежа „Спелман".

Искането на Мадокс за промяна на фамилното име все още е висящо, без издадено решение.