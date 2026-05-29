Сараево е най-евтиният град за градска почивка в Европа

Градските почивки са чудесен начин да прекарате ваканцията си - можете да се насладите на изобилие от култура, да обикаляте баровете и да се храните в страхотни местни ресторанти, без да изразходвате прекалено много от годишния си отпуск.
Въпреки това разходите за посещение на градове в Европа варират значително, а предвид това, че в момента времената са доста трудни, мнозина от нас се опитват да спестят от разходите за пътувания, където е възможно.
"Барометърът на разходите в градовете за 2026 г." на Post Office Travel Money анализира разходите за градска почивка в 50 популярни и актуални дестинации в Европа, съобщава Time Out Worldwide.
За целта са оценени следните фактори: две нощувки в тризвезден хотел през уикенда, тристепенно меню за двама (включително бутилка домашно вино), чаша кафе, чаша вино, бутилка бира и Coca Cola, трансфер от и до летището, обиколка с туристически автобус, 48-часова карта за градски транспорт, както и вход за най-популярна забележителност, галерия и музей.
Ето къде в Европа можете да получите най-много за парите си и къде ще ви струва цяло състояние:
Начело в класацията на най-достъпните градове в Европа е Сараево. Според проучването, уикендът тук (включващ всички посочени по-горе разходи) ще ви струва едва 248,27 британски лири (около 286 евро), което е почти три пъти по-евтино от най-скъпата екскурзия до град, а именно Осло.
Столицата на Босна и Херцеговина е отлична дестинация за уикенда. Част от нейната привлекателност се крие в това, че е идеално място за разходки, независимо дали ще се разхождате по красивите ѝ улици или ще се присъедините към пешеходна обиколка. В Сараево има много добри музеи, включително Националния музей и Музея на детството по време на войната, както и разнообразие от църкви, джамии и синагоги.
За обяд традиционен бюрек ще ви струва по-малко от пет лири (около 5,76 евро), придружен от местна бира.
Август е особено подходящо време за посещение на града тази година. Филмовият фестивал в Сараево се провежда от 14 до 21 август. Можете да гледате премиери и прожекции на открито. Това е безспорно най-престижният фестивал от този вид в тази част на света, така че определено си заслужава да го включите в програмата си за уикенда.
В другия край на скалата, уикенд в Осло ще ви струва около 733,99 паунда (около 846 евро), докато в Копенхаген средната цена е 670,65 паунда (около 773 евро), а в Единбург ще ви струва около 668,10 паунда (около 770 евро).
10-те най-евтини градове за почивка в Европа в момента
1. Сараево
2. Букурещ
3. Тирана
4. Белград
5. Тренчин
6. Рига
7. Лил
8. Вилнюс
9. Страсбург
10. Подгорица
10-те най-скъпи градове за почивка в Европа в момента
1. Осло
2. Копенхаген
3. Единбург
4. Женева
5. Барселона
6. Дъблин
7. Амстердам
8. Корк
9. Венеция
10. Мадрид