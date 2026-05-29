Обявиха Disclosure Day за най-добрия филм на Спилбърг за последните 20 г.

Филмът Disclosure Day бе обявен за „най-добрия филм на Стивън Спилбърг за последните 20 години", след като първите отзиви започнаха да валят в навечерието на премиерата на научнофантастичната лента на 12 юни.

В главната роля е 43-годишната Емили Блънт, която играе Маргарет Фейърчайлд - метеороложка от Канзас Сити и бивша журналистка, оказала се в центъра на мащабна правителствена конспирация, която постепенно се разкрива, пише "Дейли мейл".

Актьорската игра на Емили беше определена като невероятна. Тя си партнира с Джош О'Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън и Колман Доминго в сценария на Дейвид Коуп.

Първоначално през април 2024 г. беше съобщено, че следващият проект на Спилбърг ще бъде филм за НЛО, като снимките ще се проведат от февруари до май 2025 г. в Ню Йорк, Ню Джърси и Атланта.

След прожекция за медиите един от водещите репортери в сферата на развлеченията написа в "Екс": „Обожавам Disclosure Day. Една напрегната история, съчетаваща филм за преследване, любовна история и мистерия, всичко това обгърнато от научнофантастично чудо. Това е най-добрият филм на Спилбърг от 20 години насам, изпълнен с цялата магия, която прави филмите му толкова специални, плюс незабравима роля и изпълнение от Емили Блънт."

Междувременно главният редактор на Collider, Стивън Вайнтрауб, написа: "Не е учудващо, че Стивън Спилбърг отново отбеляза грандиозен успех с филма Disclosure Day Мога да говоря безкрайно за това, което ми хареса, но имах късмета да гледам филма, без да знам почти нищо за него, и силно ви препоръчвам да направите същото. Спрете да гледате трейлърите. Единственото, което ще кажа, е: Емили Блънт е невероятна".