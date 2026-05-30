Преди 10 г. свири и пее на бул. “Витоша”, а сега се пребори за звездна роля - на Лили Иванова

Повече от 350 актриси искат да изиграят най-голямата звезда Лили Иванова в биографичния филм за нея. Кастингът за главната роля продължава цели 4 месеца, но накрая усилията си заслужавали. Защото всички, събрали се да поздравят Лили Иванова след концерта ѝ в парижката зала “Олимпия” навръх 24 май, се срещат с младата актриса, избрана да я изиграе, и не могат да повярват на очите си - сякаш пред тях е застанала самата Лили - нежна, крехка, излъчваща класа и артистизъм.

“Ето актрисата, която ще играе в “Лили. Любовта е живот”, казва режисьорката на филма Яна Титова и на преден план излиза 33-годишната Виолина Доцева. С широка усмивка, но и с видимо вълнение, тя застава до Лили Иванова и бързо става ясно, че

приликата помежду им

е не само визуална

Приличат си по поза, жестове и дори в деликатния си начин на изразяване.

Скъпа Лили, сърцето ми ликува!

За мен е искрено щастие, отговорност и рицарски някак труд на чест да поема нашето “Камино”! Още в първия ден на кастинга казах, че ще е любов този път и това ще бъде! Благодаря сърдечно за огромната любов към музиката, която Лили Иванова е посяла в сърцето си и в сърцето на всеки, който я е чул! Светлина е!

С тези думи младата актриса благодари за доверието, което ѝ гласуват.

Актрисата до примата Лили Иванова на коктейла след концерта в зала “Олимпия”.

“Търсихме не просто визуална прилика. Търсихме човек, който носи вътрешна дисциплина, чувствителност, музикалност и способност да изпълва тишината пред камерата. Виолина притежава точно това”, казва режисьорката Яна Титова.

Всъщност такива думи използват и от екипа на сериала “Алфа”, когато говорят за Виолина и останалите трима млади актьори в главни роли в криминалната поредица, която Би Ти Ви излъчваше през 2024 г. Именно с нея Виолина за първи път привлече вниманието върху себе си от малкия екран.

“Изключително дисциплинирани са, професионално подхождат и към ролите, и към работата си. Те бързо се адаптират, но това е типично тяхно качество. Сигурен съм, че тепърва ще имат големи роли”, обяснява пред “24 часа” Димитър Коцев-Шошо, който е режисьор на “Алфа”, за младите актьори в екипа. И днес думите му звучат съвсем пророчески - все пак на Виолина, едва на 33 г., ѝ предстои една от най-значимите роли в кариерата ѝ.

В “Алфа” тя влезе

в образа на Мина

Златарска, чийто

баща е болен от

алцхаймер,

а майка ѝ е неизвестно къде. Затова и някак естествено целият ѝ облик излъчва самота - визия, съвсем различна от тази на актрисата в истинския живот. “Много рядко нося черно, черен грим. С Мина си приличаме по чувствителността и по това, че тя наистина държи на приятелите и семейството си. Това е нещо, което търсих в себе си, когато градих ролята, и знам, че съм такъв човек”, разказва тогава Виолина.

Тя е родена на 6 юли 1993 г. и от малка проявява атистични заложби. Завършва средното си образование в 21-о СОУ “Христо Ботев” в София, където е в езикова паралелка с интензивно изучаване на английски и испански. След това се насочва към музиката - дипломира се като бакалавър по “Педагогика на обучението по музика” в Софийския университет през 2012 г. А една от колежките ѝ там само преди няколко дни написа за нея, че се познават от 12 години и е сигурна, че Виолина ще се справи с нелеката задача да изиграе самата Лили Иванова.

“Заедно следвахме “Музикална педагогика” в Софийския университет и тя беше човекът, който пое моите деца от вокалната ми група, докато аз бях бременна и след като родих и не можех да работя няколко месеца. Работата с деца е голяма отговорност и тя се справи с тази отговорност блестящо, като се има предвид, че беше много млада!

Вили беше и отличничка в университета! Винаги изрядна, много отговорна, организирана, скромна и много добър и възпитан човек! Тези неща са важни за една личност! За нея мога да кажа, че е много умно, знаещо и начетено момиче с таланти! Изключително много се радвам за това, което ѝ се случва, защото го заслужава, и се надявам, че това е началото на пътя към сбъдването на нейните мечти и стремежи като артист! Респект за хората, които дават възможността на това младо момиче, което е в началото на своята кариера, да стигне върховете на своите стремежи и мечти! На добър час, Вили, и нека Бог е с теб по пътя напред и всичко хубаво и добро, което ти предстои!”, написа певицата Вяра Панталеева.

В същата година, в която се дипломира от Софийския университет, Доцева влиза в класа по актьорско майсторство на проф. Атанас Атанасов в НАТФИЗ. И

още в първи курс участва

в късометражна лента

“Снимахме 10 дни в Кърджали и пак бях в доста сложна роля на момиче с проблемно семейство, което се сблъсква с всякакви трудности и полудява.” След това е в главната роля в около 10 късометражни филма. Участвала е с малки роли в популярните сериали “Татковци” и “Откраднат живот”, играла е и в “Лошо момиче” на Мариан Вълев и др. От 2022 г. е на щат в Габровския театър, а най-голямата си школовка в пеенето и свиренето получава като уличен музикант.

Виолина пусна дебютната си песен “Научи ме” преди 3 г. Сама казва, че сингълът е като молитва и предизвикателство за нея, и го свързва с усещането за щастие, за което не ни е нужно много.

През 2015 г. е първото ѝ изпълнение на шапка на морето. С нейни приятелки излизат на улицата само с три подготвени песни и 30-40 минути изпълняват само тях. После започва да се изявява и на столичния булвард “Витоша”. И там, свирейки на улицата, опознава хората, които живеят или минават често, и с някои се е сприятелила. Така един път неин познат я помолил да изпее само една песен на неговата банда. След това извадил пачка с пари и ѝ казал, че е спечелил голяма сума от казиното. “Колко искаш, колко ти трябват?”, попитал Виолина, а тя отказала. “Той много искаше да подпомогне това, че си събирам пари за каравана, което ми е мечта”, разказва актрисата. Той започнал да раздава на различни хора по 100 лв., които после да ги оставят на младата певица. “Накрая си събрах нещата и му казах, че не мога повече, срам ме е и ми е неудобно”, добавя тя. До края на вечерта той раздал парите на непознати.

“И киното, и театърът, и музиката са неща, с които не бих се разделила”, категорична е Доцева. Именно на улицата я вижда и чува за първи път Боряна Братоева, която прави кастинга за “Лили. Любовта е живот”.