Кокошата мания на звездите: Дейвид Бекъм получи 2 кашона пернати за ЧРД от съпругата си Виктория

Принц Хари и съпругата му Меган също ги отглеждат в имението си в Монтесито

Какво можеш да подариш на мъж, който буквално си има всичко - пари, слава, красота и страхотна жена до себе си?! Ако скоро сте си блъскали главата по този въпрос, ви препоръчвам да изгледате едно видео, което Виктория Бекъм пусна от 51-ия рожден ден на съпруга си. На него се вижда как Дейвид Бекъм получава много желан подарък от семейството си - два кашона с кокошки. Футболната звезда истински се радва, когато ги отваря, защото вътре открива нови породи, които до този момент не е отглеждал. Снимащата го Виктория също се чува да казва: “Колко са прекрасни”.

Естествено, видеото бързо предизвика фурор в социалните мрежи, тъй като малцина очакват, че един от секссимволите на спорта, рекламиращ някои от най-популярните мъжки марки, прекарва рождения си ден в кокошарник. Повечето коментиращи обаче са възхитени от видяното. Не само защото Дейвид Бекъм изглежда страхотно с каубойската си шапка, докато посреща новите си кокошки, но и защото е напълно погълнат и щастлив от това.

Някои от коментиращите хвалят и избора на Виктория за подарък, тъй като с него отново затвърждава статута си на модна икона. Всъщност манията да си отглеждаш кокошки в задния двор много силно е завладяла световния шоу бизнес. С нея се занимават дори специализирани издания за животновъдство и здравословен начин на живот. Причина е, че тя съвпада с тенденцията за напускане на големите градове и преместване в провинцията, започнала по време на пандемията. Подобен преход обаче не за всички протича гладко. Затова е много важно да се намерят нещата, които правят хората щастливи, когато са далеч от градските забавления. И изглежда, кокошките са нещо такова. Както пише изданието “Живот на село”: “От пресни яйца всяка сутрин

до успокояващото кудкудякане,

докато се разхождаш из двора. Привлекателността на начина на живот с кокошки в задния двор е лесна за разбиране. И любимите ви знаменитости със сигурност не са имунизирани!”

А Дейвид Бекъм е може би най-добрата реклама за това. Той купува имение за семейството си в английската провинция преди години, в което обича да прекарва все повече време, независимо че притежава още няколко луксозни къщи в Лондон, Маями и Дубай. Казва, че това място го успокоява, защото има възможност да се занимава със земеделие, да отглежда пчели и кокошки. Първия си “пернат” подарък получава за Коледа през 2023 г. Когато открива снесеното първо яйце, е толкова щастлив, че пуска видео до последователите си в социалните мрежи. Клипът получава голям отзвук, тъй като по това време кудкудякащата вълна вече е в ход в интернет.

Тя започва години по-рано, като сред първите ѝ сподвижници е актрисата Дженифър Гарнър. След като се разделя със съпруга си Бен Афлек, тя се отдава на работа във фермата си. Така не само се успокоява, но и създава прекрасни условия за отглеждане на трите си деца. Гарнър редовно информира милионите си последователи в инстаграм за живота на своите кокошки. Показва как е украсила курника им за Коледа. Даже публично оплаква смъртта на една от най-любимите си - Реджина Джордж, кръстена на героиня от филма “Гадни момичета”. Гарнър, която често е наричана Дамата на кокошките, публикува и завладяващи клипове за здравословни ястия с яйца. По този начин печели още повече съмишленици на отглеждането на пернати домашни любимци. Казва, че това е източник на радост и терапия, освен на биохрана.

Преди десетилетие по кокошките се запалва и Лейди Гага. Тя построява красив и просторен кокошарник с тогавашния си годеник - актьора Тейлър Кини, в имението си в Малибу. Идеята е да имат пресни яйца винаги. Макар годежът им да е развален след около година, “Кокошарникът на Кини”, както тя го нарича, продължава да си съществува и до днес. Певицата признава, че той и

осигурява усещане за спокойствие и нормалност,

далеч от светлината на прожекторите.

Кокошата мания не подминава и клана Кардашиян, изградил своята популярност чрез риалити формати и мощно присъствие в социалните мрежи. Кайли Дженър, която е един от най-младите му членове, се впуска в отглеждането на пилета, когато навършва пълнолетие. Тогава тя често представя на онлайн феновете си клипове как гушка и целува своите пернати любимци. През 2015 г. признава в интервю, че когато стане на 30 г., иска да “изчезне от картата”. Да има собствена ферма, в която да им се радва на спокойствие. Дженър ще навърши 29 г. през август, но засега не дава признаци, че ще изпълни тази своя мечта. Особено след мощното си завръщне под светлината на прожекторите покрай любовната си връзка с актьора Тимъти Шаламе.

Колегата му Патрик Демпси обаче вече се е вписал в хрониките на знаменитостите, чието хоби е селският начин на живот. Той наема утвърден архитект, който да проектира специален кокошарник от рециклирана дървесина в имението му в Малибу. Целта е постройката и нейните обитатели да се впишат екологично и естетически в минизоопарка, който той притежава. За да осигури стабилна и спокойна среда на трите си деца, звездата от сериала “Анатомията на Грей” отглежда не само кокошки, но и зайци, кози, прасета и магаренца. Грижи се за огромни лехи с органични зеленчукови и цветни растения.

Според списание “Живот на село” все повече популярни личности прегръщат тази идея, защото им осигурява спокойствие и връзка с природата.

Принц Хари и съпругата му Меган, които напуснаха британското кралско семейство и заживяха в САЩ, също отглеждат кокошки в имението си в Монтесито, Калифорния. Те даже са нарекли кокошарника си Archie's Chick Inn на името на първородния си син Арчи.

Това им занимание често присъства в клиповете, които Меган публикува в социалните мрежи, за да представя фокуса на семейството си върху

хуманното отношение към животните

и тихия, селски начин на живот. Част от кокошките са спасени от места, където са били нападани от други животни. Такъв е случаят с пилето Синки, което е взето от ятото на телевизионната водеща и тяхна съседката Елън Дедженеръс.

7-годишният Арчи и по-малката му сестричка Лилибет често се включват в грижите за кокошките, става ясно от клиповете, които майка им публикува. Те ги хранят и събират яйцата.