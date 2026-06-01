Мерилин Монро и нейните 11 прочути мъже (плюс 1 жена)

На 1 юни светът отбелязва 100 години от рождението на най-известната холивудска звезда на всички времена

Мъжете не ме виждат, те само плъзгат погледа си по мен, казва веднъж жената, смятана за най-неустоимия секссимвол на Холивуд и която се превръща в най-голямата легенда на седмото изкуство за всички времена. Нейният живот и кариера са кратки – за 9 години тя снима 11 филма, за които никога не е номинирана за “Оскар”, преди в нощта на 4 август 1962, едва на 36 г., да бъде открита бездиханна след свръхдоза сънотворни. Шокиращата ѝ кончина е обявена за “предполагаемо самоубийство”, но и до днес редица неясноти разпалват конспиративни теории, включително за насилствена смърт.

На 1 юни се навършват 100 г. от рождението на Мерилин Монро и светът отбелязва датата с няколко изключителни изложби, най-забележителната от които е тази с малко известни или напълно неизвестни нейни снимки, включително последните, направени от фотографа Алън Грант. Те разкриват на какво се дължи неувяхващият през десетилетията мит около актрисата и как изоставеното и отгледано в приемни домове дете Норма Джейн се превръща в бляскавия идол на поколения зрители. Миналата година се оказа, че тя все още е една от печелещите най-много мъртви знаменитости според класацията на сп. “Форбс”, която я постави на 3-о място след Майкъл Джексън и Елвис Пресли.

Безспорно мъжете, които в различни периоди споделят живота на Мерилин Монро са неизменна част от образа на платинено русата сексбомба, създаден от холивудската машина на успеха и печалбите. Някои от тях са свързани не само с възхода ѝ, но и с големите ѝ лични драми, вътрешните ѝ демони и трагичната ѝ смърт. Любовните ѝ афери впрочем са може би по-обсъждани публично, отколкото култовите ѝ роли. Ето кои са най-известните реални, но и предполагаеми връзки, които предопределят съдбата на уязвимата жена, скрита зад маската на неустоимата изкусителка:

1. Джим Дохърти

През юни 1942 г. Монро е на 16 години и все още е известна като Норма Джийн Бейкър, когато се омъжва за Джим Дохърти, съученик от гимназията “Ван Найс” в Лос Анджелис. Връзката им започва да се разпада, когато Дохърти се присъединява към Търговския флот, а тя става търсен модел. Развеждат се през 1946 г. “Ако не бях отишъл в Търговския флот по време на Втората световна война, тя все още щеше да е г-жа Дохърти днес”, казва мъжът пред сп. “Пийпъл” през 1976 г.

2. Чарли Чаплин-младши

Според слуховете Монро е имала афера със сина на легендарния Чарли Чаплин, Чарли-младши, през 1947 г. Връзката е приключила, когато Чарли хванал Мерилин в леглото на брат му Сидни. Чарли споменава аферата в автобиографията си, а Антъни Съмърс я описва в книгата от 1985 г. “Богиня: Тайният живот на Мерилин Монро”. Предполагаемата любовна връзка е изследвана и във филма “Блондинка” от 2022 г., базиран на едноименния роман на Джойс Каръл Оутс от 2000 г., с участието на Ана де Армас в номинираната за “Оскар” роля на Монро.

3. Милтън Бърл

Милтън Бърл и Мерилин се запознават за първи път на снимачната площадка през 1948 г. Въпреки че комикът официално се среща с филмовата звезда Адел Джергенс по онова време, той твърди, че е имал кратка афера с младата актриса. Бърл, първата суперзвезда на телевизионната ера, участва с Монро в ролята на самия себе си в музикалната комедия от 1960 г. “Да се любим”.

“Мерилин се издигаше в Холивуд, но в нея нямаше нищо евтино”,

пише Бърл в автобиографията си от 1975 г. “Тя не беше от онези звездички в града, които блясват за миг и после хвърляш в чувала. Може би не знаеше точно коя е, но знаеше, че струва нещо. Тя уважаваше себе си. Мерилин беше истинска дама.”

4. Наташа Лайтес

Монро се запознава с Наташа Лайтес, любимата си преподавателка по драматургия, когато подписва краткосрочен договор с “Колумбия пикчърс” през 1948 г. Дуото става почти неразделно на снимачната площадка и извън нея през следващите седем години, което предизвиква слухове за връзка. Зависимостта на актрисата от Лайтес нараства толкова силно, че тя започва да отказва да снима сцени, когато педагожката не е наблизо. Спекулациите продължават, когато Монро се мести в дома на Лайтес, за да се подготви за ролята си във филма “Не се притеснявай да почукаш” от 1952 г.

Макар че естеството на отношенията им остава загадка, Лайтес е открито враждебна към ухажорите на Мерилин. “Тя беше страхотен учител, но много ревнуваше от мъжете, с които се срещах. Мислеше се за мой съпруг!”, казва Монро. В крайна сметка пътищата им се разделят през 1956 г. Що се отнася до слуховете за други лесбийски афери с Барбара Стануик и Марлене Дитрих, Монро сама обяснява: “Един мъж, който ме беше целунал веднъж, беше казал, че е много възможно да съм лесбийка, защото очевидно не реагирам на мъжете – имайки предвид него. Не му противоречах, защото не знаех каква съм. ... Сега, след като се влюбих, вече знам. Не съм лесбийка.”

5. Елия Казан

Елия Казан, един от най-великите холивудски режисьори, признава, че е имал кратка афера с младата Монро, докато е бил женен за Моли Тачър, която е драматург. В лични писма до съпругата си режисьорът дори признал, че е спал с актрисата, подчертавайки: “Не съжалявам за това”.

“Изобщо не се срамувам, ни най-малко, че съм бил привлечен от нея. Тя не е нищо подобно на това, което изглежда сега, или дори на това, в което се е превърнала сега. Беше малка бездомна котка, когато я познавах”, разкрива творецът,

6. и 7. Джон и Робърт Кенеди

Най-скандалните слухове за афери на Монро са с бившия президент Джон Кенеди и по-късно с брат му Робърт Кенеди, когато той е главен прокурор. Една от най-известните конспиративни теории около преждевременната ѝ смърт е свързана именно с двамата братя. Според тази теория актрисата е била ликвидирана, за да не компрометира най-влиятелните политици в държавата и да не издаде някои от държавните тайни, за които е знаела покрай тях.

Слуховете за афера са подтикнати отчасти от чувственото изпълнение на Монро “Честит рожден ден, господин президент” на честването на 45-ия рожден ден на Джон Кенеди в “Медисън Скуеър Гардън” в Ню Йорк на 19 май 1962 г., само месеци преди да бъде открита мъртва, пише сп. “Пийпъл”. Биографът на Монро Джеймс Спада казва през 2012 г., че макар да няма доказателства семейство Кенеди да са отговорни за смъртта ѝ, “беше съвсем ясно, че Мерилин е имала сексуални отношения както с Боби, така и с Джак (както го наричат близките)”. В биография от 2013 г. на Джаки Кенеди, вдовицата на президента, дори се твърди, че Монро веднъж ѝ се обадила по телефона, за да ѝ каже, че Джон ѝ е обещал да се ожени за нея. В книгата се посочва също, че измежду многобройните любовници на мъжа си Джаки най-силно се притеснявала от Мерилин, която била непредпазлива, можело да се раздрънка и да избухне огромен скандал, който да срине репутацията му.

8. Джо Ди Маджо

Голямата бейзболна звезда Джо Ди Маджо разказал на приятел, че в актрисата е видял “красива жена, която би могла да бъде всеотдайна майка и домакиня”. Монро, която също копнеела за дом и деца, била изненадана от известния бейзболист. “Очаквах крещящ нюйоркски спортен тип, а вместо това срещнах сдържан мъж, който се отнасяше с мен като с нещо специално”, е цитирана тя в биография от 1993 г.

Джо Ди Маджо с бившата си съпруга Мерилин Монро СНИМКА: ГЕТИ ИМИДЖИС

Двамата се женят на 14 януари 1954 г. на тиха церемония в кметството в родния му град Сан Франциско. Проблеми обаче възникнали, когато Ди Маджо, свикнал с голямата си популярност, започнал да се притеснява от нарастващата слава на жена си.

Двойката се развела през октомври същата година, девет месеца след сватбата. По-късно Монро казва, че скандалната ѝ сцена с веещата се пола във филма “Седемгодишният сърбеж” е била последната точка на спора с ревнивия съпруг. Той

не могъл да понесе, че актрисата показва краката и бедрата си

Въпреки конфликтите бившите съпрузи останали приятели и в продължение на 20 години след смъртта на Монро Ди Маджо изпращал рози на гроба ѝ три пъти седмично.

9. Марлон Брандо

Твърди се, че Монро и Марлон Брандо са се срещали за кратко през 1955 г., след развода ѝ с Ди Маджо и преди връзката ѝ с Милър. Доколко това е вярно, остава само предположение, но двамата са добри приятели до края на живота ѝ.

Марлон Брандо и Мерилин Монро на парти в Ню Йорк, 1956 г. СНИМКА: ГЕТИ ИМИДЖИС

10. Артър Милър

Когато Монро се запознава с драматурга през 1950 г. на снимачната площадка на филма “Млада, колкото се чувстваш” (1951 г.), тя признава, че това е било любов от пръв поглед. Дуото се събира отново едва през 1955 г., след като тя се развежда с Ди Маджо и се мести от Лос Анджелис в Ню Йорк. Започват тайно да се срещат и се женят през 1956 г. “Това е първият път, когато съм наистина влюбена. Артър е сериозен мъж, но има прекрасно чувство за хумор. Много се смеем и шегуваме. Луда съм по него”, споделя тя след сватбата. В началото Мерилин процъфтява в по-нормалния си живот далеч от Холивуд. Започва да готви, да чисти и да се грижи за децата на Милър, които обичат да прекарват време с нея. Когато обаче се завръща към снимачната площадка за филма от 1961 г. “Неприспособимите” (последната завършена лента на звездата), връзката им започва да се разпада.

Зависимостта на Монро от сънотворните създава проблеми

и на работа, и у дома, а малко преди премиерата на филма тя и Милър се развеждат след пет години брак. Само 19 месеца по-късно актрисата умира от свръхдоза.

11. Франк Синатра

Русата бомба и синеокият певец се срещат за кратко след развода ѝ с Милър. Монро дори пребивава известно време в къщата на Франк Синатра, след като се завръща от Ню Йорк в Лос Анджелис. Романсът им се охлажда до 1961 г., когато певецът предлага брак на Джулиет Проус. Обявеният годеж обаче издържа само 6 седмици.

12. Джери Люис

Покойният комик Джери Луис e твърдял, че тайно е въртял любов с Монро. Той настоявал, че аферата на звездата с бившия президент Кенеди никога не се е случвала, заявявайки през 2011 г.: “Казвам ви това, което знам. Никога! И единствената причина да знам е, че аз бях с нея.” Комикът настоява, че връзката е била факт, казвайки, че Монро е използвала секса, както е използвала хумора: “Тя се нуждаеше от това, за да е сигурна, че е истинска.”