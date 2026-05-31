Как Иля Велчев и романът му “Мак” събраха абитуриентката Нана и Евтим Милошев след 7 години

Момичето участва в сериала "Румбата, аз и Роналдо", чийто продуцент е сегашният министър на културата

Министър Милошев, ще бъдете ли доволен, ако направите щастливо едно момиче, което завършва 12-и клас?

Този въпрос чува министърът на културата Евтим Милошев, а към него се обръща една развълнувана майка. Двамата се срещат в галерия “Средец” на представянето на новия роман на Иля Велчев “Мак” преди няколко дни. Спонтанно е решението на Лиляна Найденова да помоли министъра на културата да запише видеопоздрав към дъщеря ѝ и така да я зарадва на абитуриентския ѝ бал. Неслучайно обаче се обръща към него, защото именно той е човекът, който разпалва интереса към изкуството на Йорданка, която всички наричат галено Нана.

Преди 7 години, когато тя е в началното училище, участва в сериала “Румбата, аз и Роналдо”, чийто продуцент е Евтим Милошев. Сериалът е сниман в 78-о средно училище “Христо Смирненски” в Банкя, където тя учи. Историята е за няколко момчета от малко градче, които си мечтаят да направят футболен отбор и един ден да станат големи играчи.

Снимачният процес продължава няколко дни, в които Нана и съучениците ѝ виждат за първи път как се прави сериал.

Партнират си с Деян Донков,

Васил Банов, Димо Алексиев,

Гергана Данданова и др.

Момиченцето тогава е впечатлено от отношението както на актьорите, така и на Евтим Милошев към всички деца. Малката Нана на снимачната площадка на сериала с Евтим Милошев преди години Снимка: Личен архив

“Той остави следа у мен. Едно дете не би запомнило с кого се е срещнало преди години, ако този човек не му е направил огромно впечатление. Г-н Милошев показа на всяко дете, че е значимо. Имаше топло, приятелско отношение към всички, без значение дали си на неговото ниво, в същата сфера, или си дете”, разказва Нана.

Заради възхищението на момичето към Евтим Милошев Лиляна не се и поколебава да помоли министъра да снима краткото видео, а той с радост откликва. Така всъщност Иля Велчев и новият му роман “Мак”, който излезе под логото на Книгоиздателска къща “Труд”, станаха косвени “виновници” за една хубава, радостна среща и повод за изненада.

Guten Tag! Wie geht's? ("Добър ден! Как си?") - така Милошев започва обръщението си към абитуриентката. Неслучайно е на немски, защото Нана завършва 91-ва немска езикова гимназия “Проф. Константин Гълъбов”. “Искам да ти пожелая на добър час напред в живота. На добър час, Нана, и до нови срещи!”, казва Милошев във видеото.

Абитуриентката си спомня, че той ѝ е пожелал успех и преди години, когато снимат сериала. “Успехът е нещото, от което наистина се нуждаеш. По този начин ще постигнеш щастието”, казва Нана.

Според майка ѝ срещата с Милошев на снимачната площадка е насърчаваща и вдъхновяваща. Той не само че разпалва интереса ѝ към изкуството, а и ѝ

показва, че човек

може да запази

добротата у себе си

Нана няколко години посещава театрална школа, сега гледа всеки нов спектакъл в Народния театър “Иван Вазов”, а с учителката си по български език и литература го обсъждат. “Изкуството за мен крепи човека, напомня за изконните ценности, които в забързаното всекидневие забравяме. Динамиката ни пречи, но изкуството ни връща към тях”, казва Нана. Кадър от видеопоздрава на Евтим Милошев към Нана. В ръцете си той държи романа на Иля Велчев “Мак”. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Въпреки че много обича и киното, и театъра, дванайсетокласничката се е ориентирала към друга професия. Прави трудния избор между медицината и правото и “болезненото ѝ чувство за справедливост” надделява. Огромна част от нейните съученици заминават да учат в чужбина, но Нана иска да остане в родината си. “Много искам да съм в България, толкова много неща искам да променя, да опитам поне. Моите връстници избират Германия и Австрия, може би 90% от тях заминават. Тъжно е, защото

не виждат причина да останат,

нямат намерение

и да се върнат

тук”, разказва ученичката.

Затова иска да следва право в София. Така ще тръгне по стъпките на по-големия си брат, който вече е в пети курс в Софийския университет. Въпреки че баща им е адвокат, а майка им е психолог по професия, но също работи в кантората на съпруга си, родителите не са настоявали децата им да поемат по този път.

“В семейството имаме едно правило - никога да не се бъркаме в избора на децата си. Когато големият ни син реши да учи право, баща му му каза: “Правото у нас е голямо предизвикателство, не те съветвам”. Но го оставихме да вземе решението си сам. По същия начин постъпихме и с Нана. Казахме ѝ, че ще я подкрепим във всяко нейно решение”, разказва Лиляна Найденова.

Каквото и да правят, да не забравят, че са хора на първо място и да запазят добрите си сърца - на това родителите са учили Нана и брат ѝ. “Да бъдат толерантни, добри и отговорни, без да се съмняват и да се страхуват. Чувството за справедливост ги води по пътя и ги насочва”, обяснява Лиляна.

След като завърши университет, Нана възнамерява да направи специализация в чужбина по медицинско право.

“Ако усетя, че това не е моят път, съм съгласна да сменя професията”, категорична е Нана. В свободното си време обича да пътува, да чете книги, а сред хобитата ѝ е и спортното катерене. През уикендите често ходи и до кучешкия приют в Сеславци, за да разхожда бездомните четириноги и да им дава любов.