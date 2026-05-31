"КнигаТа" е новото име на издателство "Труд"– премиерата е пред НДК, на Панаира на книгата. Кои са подаръците ни?

Бестселъри, енциклопедии и най-сладките детски томчета чакат читателите си в шатра №4 от 1 до 7 юни

“КнигаТа” е голямата новина за Пролетния панаир на книгата, който започва на 1 юни, понеделник и ще продължи до 7 юни.

“КнигаТа” е новото име на издателска къща “Труд” с модерното лого на дизайнера Венета Гергова. Ще ни намерите пред Националния дворец на културата в София в шатра №4.

С “Българските светини” стартира “ООо, познай България!” – полезна поредица за всички поколения

Това е и премиерата на издателството с новото име “КнигаТа”. След нея следват още 11 заглавия за семейната библиотека.

В шатра №4 освен отстъпката от 20% от коричната цена ще откриете нови заглавия и промоции.

В поредицата “Ооо, познай България!” има общо 12 стойностни книги, чиято цел е да събудят родолюбието у по-младите, да съхранят информация за ценни български светини, икони, светци, ритуали и празници, да поднесат по различен начин ценна информация за българската история, спорт, култура и др.

Художник на поредицата и на новото лого е Венета Гергова,

която дълги години е дизайнер в “24 часа”, а и до днес прави детския образователен тест във всеки съботен брой. Голям брой от тези тестове с авторски илюстрации и логически задачки за малчуганите са събрани в първата ѝ книга “По-далече от нослето”.

Книги за здравето

Първият български здравен гид “Климатолечение в България – къде, какво и как” запознава с лечебните ползи от водите, въздуха, калолечението, спа и уелнеса у нас. Ключът към ефективна превенция и профилактика на здравето се крие в рационалното прилагане на естествените лечебни фактори на България. Кои наши курорти са благоприятни за съответна болест или за спа престой, с какво са полезни морските и планинските курорти, къде минералната вода е най-добра за лечение на дадено заболяване, какви процедури се предлагат в различните балеолечебни курорти и т.н. Отговорите са в пълноцветната и луксозна книга.

Изданията на проф. Сотир Марчев също са сред най-търсените и най-четените.

След “Бъдете здрави! Как” и “Любимите ми медицински вицове” добрият доктор събра в красива книжка и “Любимите ми медицински афоризми”. Афоризмите често казват истините, които е неудобно да бъдат написани в медицинските учебници. Те ни показват, че поуките, които сме извлекли сами, вече са били известни преди нас. Светът не започва от нас. Тези афоризми са и профилактика срещу професионалното прегаряне. Книгата помага и при търсене на афоризъм за интервю, лекция, статия или за социалните мрежи.

Ново от съвременни български автори

Броени дни след успешната премиера “Мак” – актуалният роман на поета и писател Иля Велчев, ще може да се закупи и на Панаира на книгата.

Главният герой, чието име носи романът, е особен, едновременно привлекателен и отблъскващ, действията му изглеждат хиперболизирани, мислите му са толкова откровени, че на моменти звучат цинично. Романът впечатлява със своята чувствена интелектуалност, със симбиозата от анализаторски прозрения и поетично навлизане в най-фини човешки изживявания, самоирония и висок стил на изразяване. С аристократизъм, рядко срещан в българската литература.

Авторът Лилия Илиева ще изненада този път почитателите си не с поезия, а с проза. Сборникът с разкази “Истински лица”, реализиран с подкрепата на Министерството на културата, събира най-актуалните ѝ произведения в три цикъла – “Крехката маска на обикновеността”, “Изкуството да оцелееш” и “Жените, които нарушават правилата”. Разказите разгръщат портретите на съвременници, такива, каквито срещаме по улицата или в офиса; с които се разминаваме по стълбите или в асансьора; чиито гласове чуваме оттатък стената. Всеки има своя съдба, която не подозираме колко е страшна; съдба, която осъждаме, завиждаме за нея или да я припознаем като сродна.

Светът е футбол

След няколко седмици всички ще говорят за… футбол. А няколко дни преди началото на мондиала Румен Пайташев е подготвил ново, актуализирано издание на “МОНДИАЛ. История на световните първенства”. В нея са историите на всички от 1930 година насам, за да изживеете още веднъж емоциите на световните футболни празници.

Ще се срещнете с Пеле и Марадона, с Пушкаш и Скиафино, с Кройф и Бекенбауер, с Аспарухов и Стоичков. Ще изживеете американското футболно лято от 1994 година.

А поредно допълнено издание на хитовата биография “Гунди – какъвто не го познавате” ви очаква също в шатра №4. В книгата има нови детайли, както и личната история на автора Добромир Жечев и Гунди. Още ексклузивни снимки и спомени за вечната легенда с номер 9.

Къде ми са детските книжки…

Панаирът на книгата съвпада и с 1 юни, Деня на детето. За празника издателство “КнигаТа” готви на щанд №4 нови заглавия.

Анита Тарасевич, подкрепена от Министерството на културата, представя най-новата си детска книжка в рими – “Приказка за феята, която си нямала име”.

Писателката отвежда малките читатели в детска стая, в която всички играчки и вещи имат роли освен красива, нежна и малко тъжна фея без име.

Забавната история ще ги запознае с куклата Мая, Петльо, Мечока и Зайо, Гъсока, чудната Лампа, плюшения котак, палавите ножички и много други обитатели на всяка детска стая. Илюстрациите са дело на талантливата Надежда Кацарова (позната и с картинките в книжките за вълка Гошо от Чичо Ники).

“Приказни приключения от живия живот” е поредицата с римувани истории от Виолета Еленска – бивша състезателка по художествена гимнастика, писателка и поетеса, но най-вече горда баба. “Домашни истории” е първата книжка от поредицата и среща малките читатели с любопитното мишле Мишо, което извършва подвизи, бягайки от Котанка, а по пътя намира интересни приятели.

Под номер 85 в поредицата “Златни детски книги” излиза сборникът “Приказки на славянските народи”, преразказани от Ангел Каралийчев и Николай П. Тодоров. В нея са над 60 любими приказки от различни славянски народи, които разкриват общи ценности, вярвания и въображение.

Хитовата “Приказки за лека нощ” излиза в нов тираж дни преди 1 юни – прекрасен повод да зарадвате вашите деца. Луксозното издание в колекцията “Светът на Зайчето Питър” е за всички фенове на палавото животинче на възраст между 3 и 7 години.

Книги за сериозни читатели - от здраве през вино до конспирации

След дълга пауза излезе нов тираж на “Човешкото тяло” – учебника по пластична анатомия от Годфрид Бамес. Трудът от десетилетия е основно пособие в обучението по пластична анатомия на студентите по изобразително изкуство в много страни.

Българският превод е направен по последното, девето преработено издание от 1997 г. Научен редактор на книгата е покойният вече проф. Еленко Томов. “Човешкото тяло” обхваща пълен курс на изучаването на анатомията и превръщането ѝ в изкуство, с акцент върху уменията, необходими за рисуване на човешкото тяло “отвътре”.

Най-хубавият подарък за всеки повод е “ВИНОТО" - Българска енциклопедия” от Ясен Бориславов и Веселина Маринова, главен редактор на DiVino. Тя се появява за първи път през 2004 г. с амбицията да запълни отдавна назряла потребност – справочник, който да въведе българския читател в света на виното с неговата дълга, сложна и богата на културни напластявания история, неговите технологии, стилове, вкусове и ритуали.

Луксозната енциклопедия представя в над 400 страници актуалните вина и винарни у нас. Съдържа над 500 илюстрации, снимки на винени сортове, картини и фотографии от винопроизводството в целия винен свят – Франция, Германия, Италия, Аржентина, Австралия, Нова Зеландия и др.

“Да се изправиш срещу злото” от най-известния в света автор на исторически бестселъри Бил О'Райли е драматична конфронтация между доброто, злото и най-лошите хора, които някога са живели. Това е и новото заглавие в хитовата поредица “Строго секретно”.

На шатра №4 ще откриете още всички книги на Хенри Кисинджър, любовни, романтични и криминални летни четива, книги от поредицата “Златна класика” в луксозен вид, енциклопедии, детски книги и още…