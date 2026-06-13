Социалните мрежи връщат модата от 90-те години

Модата постоянно се връща към миналото, но малко десетилетия оказват толкова силно влияние върху съвременните тенденции, колкото 90-те години. През последните сезони все повече елементи от тази период постепенно се появяват отново както на модните подиуми, така и в ежедневния стил. Ниската талия, правият деним, сатенените рокли, минималистичните силуети, тесните очила, късите потници и масивните обувки вече не изглеждат като ретро тенденции, а като естествена част от модерния гардероб. Това, което прави завръщането на 90-те толкова силно, е начинът, по който съвременната мода успява да комбинира носталгията с по-изчистен и актуален подход към стилизирането. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ kanchanalle

Минимализмът на края на 90-те също оказва огромно влияние върху модата през последните години. Все повече дизайнери се вдъхновяват от изчистените линии, неутралните цветове и семплите силуети, характерни за този период. На модните седмици в Ню Йорк и Париж редица колекции напомнят за стила на Каролин Бесет-Кенеди - жена, превърнала минимализма в една от най-разпознаваемите естетики на десетилетието. Изчистените рокли, правите поли, квадратните деколтета и сатенените материи постепенно отново започват да се появяват както на подиума, така и в социалните мрежи.

През последните месеци социалните мрежи също допринасят за възраждането на модата на 90-те. Платформи като Инстаграм и Тик-Ток постоянно популяризират архивни визии на Кейт Мос, Наоми Кембъл, Каролин Бесет-Кенеди и други модни икони на десетилетието. Младите поколения все повече се вдъхновяват от този период именно заради усещането за по-естествен стил. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ nataliemariejust

Точно това е и причината модата на 90-те да продължава да изглежда актуална дори десетилетия по-късно. Тя не разчита на прекалено сложни комбинации или агресивни тенденции, а на изчистени силуети, функционалност и индивидуален подход към стила.

Шаловете се връзват като бюстиета

Една от най-видимите тенденции, които пак са тренд през 2026 година, са шал топовете и асиметричните блузи, вдъхновени от края на 90-те години и началото на новото хилядолетие. Този тип топове бяха неизменна част от гардероба на знаменитости като Дженифър Анистън, Бионсе и Кристина Агилера, а днес отново се появяват както в колекциите на големите модни къщи, така и в уличната мода. Съвременната версия обаче изглежда много по-елегантно. Вместо да се комбинират с клинове или прекалено натоварени аксесоари, днес шал топовете се носят с широки или къси панталони и минималистични бижута. Цветните щампи, копринените материи и асиметричните линии добавят усещане за лекота и движение, което отново прави този тип дрехи актуални.

Късите дънкови шорти остават сред най-силните летни тенденции. Модели като Памела Андерсън, Синди Крауфорд и Кейт Мос превръщат тези панталонки в символ на 90-те, а днес те отново се комбинират с кожени колани, кубинки и по-небрежни бохемски елементи. Вместо прекалено изрязани модели и натоварени комбинации съвременната интерпретация е значително по-балансирана. Свободните кройки, избелелият деним и минималистичните комбинации правят този тип шорти много по-лесни за носене в ежедневието. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ ali_behindtheseams

Тесни поли тип молив

Дълго време широките панталони и oвърсайз саката бяха хит в женския гардероб. Сега отново се появяват тесните поли тип молив и изчистените силуети, които напомнят за минимализма от края на 90-те години. Вдъхновението идва както от стила на принцеса Даяна, така и от класическата офис визия на десетилетието. Разликата е, че днешните версии изглеждат много по-лесни за носене извън строго официална среда.

Една от по-интересните тенденции, които се завръщат, е така нареченото палто тип "роба" - дълго връхно облекло, вдъхновено от домашните халати и луксозните линии на 90-те години. Преди тези модели често се свързваха с тежко кадифе и наситени цветове, докато модерната версия използва коприна, бродерии и по-леки материи. Този тип палта се превръщат в алтернатива на стандартното яке и добавят по-драматично, но все пак елегантно усещане към визията.

Сатенени рокли с тънки презрамки

Сред най-емблематичните елементи на 90-те безспорно остава сатенената рокля. Тънките презрамки, свободният силует и леко лъскавата материя превръщат този модел в символ на елегантността през десетилетието. Принцеса Даяна, Гуинет Полтроу, Кейт Мос и Дженифър Анистън често се появяват именно с подобни рокли, а днес те отново са хит както във вечерната мода, така и за всекидневието. Модерните варианти често се комбинират с овърсайз сака, кубинки или семпли сандали. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ sophiapathak

Къси клинове

Друг важен елемент от стила на 90-те години са късите клинове. Те напълно се вписват в актуалната през последните години линия спортни дрехи да се носят и във всекидневието. И тъй като са много удобни, се превръщат в любим елемент от аутфита за почти всички възрасти. Към тях можем да добавим и късите потници с тънки презрамки. В миналото те често се носеха като част от по-небрежни или вечерни визии, а днес се комбинират както с деним и широки ризи, така и с дълги сатенени поли или къси клинове, стига фигурата да го позволява.

Дънките са с прави крачоли

Денимът преминава през нова трансформация. През 90-те години модата се отдалечава от прекалено тесните и прилепнали модели и започва да залага на прави силуети, ниска талия и по-свободни кройки. Именно тази естетика се завръща отново днес. Правите дънки, леко износените материи и по-небрежният силует постепенно изместват прекалено стегнатите модели. Тази визия беше основна част от гардероба на Синди Крауфорд, Уинона Райдър и Каролин Бесет-Кенеди заради изчистения силует и лесното комбиниране. Днес правите дънки са съчетани с кожен колан, минималистични обувки и семпли топове. Освен това украсеният деним започва да става все по-популярен. Метални елементи, декоративни шевове, капси и нестандартни детайли превръщат дънките от обикновена базова дреха в основен акцент на визията. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ theretroazul

Обувките също ясно показват завръщането на 90-те. След години, в които минимализмът и "тихият лукс" доминираха в модата, платформите и масивните подметки постепенно се връщат в гардеробите. За разлика от прекалено високите токчета, популярни в миналото, модерните модели комбинират удобство и стабилност с по-силен визуален ефект. Те се появяват в колекциите на марки като "Клое", а модната индустрия постепенно ги превръща в една от най-силните обувни тенденции за сезона.

Мъжете с бели тишърти и жилетки

Широки дънки, кожени якета, спортни анцузи и маратонки с масивни подметки - модата от 90-те години се забелязва осезаемо и в мъжкия гардероб. Модните къщи, знаменитостите и социалните мрежи връщат емблематични визии за силния пол от десетилетието, белязано от хип-хоп културата, грънджа и уличния стил.

Един от най-ярките примери са широките дънки тип baggy, популярни през 90-те благодарение на рап изпълнители като Тупак Шакур и групата Wu-Tang Clan. Днес подобни модели отново присъстват в колекциите на големи марки и се комбинират с овърсайз тениски и кецове в ретро стил.

Бомбър якетата през 90-те се носеха с широки панталони и спортни обувки, а днес се съчетават дори с елегантни ризи и семпли аксесоари. Белите тениски са друг основен символ на 90-те. Те често се комбинират както самостоятелно с дънки, така и под елеци или жилетки. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ chris_fellow

Спортните екипи с ярки цветове и големи лога също се превръщат в хит. Брандовете възраждат класически модели анцузи с характерните ленти по ръкавите и крачолите - визия, която беше по улиците и музикалните телевизии през 90-те.

Карираните ризи, свързвани с гръндж културата и музиканти като Кърт Кобейн, са друг любим елемент. Те се носят върху бели тениски и се комбинират с широки дънки или карго панталони.