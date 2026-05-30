Дуа Липа и Калъм Търнър се готвят за пищна тридневна сватба в Италия

Световната поп звезда Дуа Липа и британският актьор Калъм Търнър се готвят за пищна тридневна сватба в Италия, съобщава "Дейли мейл".

30-годишната певица потвърди годежа си с 36-годишния Търнър през юни миналата година, след като актьорът ѝ предложил брак по време на романтични коледни празници.

Според публикации във Великобритания гостите ще пристигнат още в четвъртък за тридневни празненства, организирани на няколко луксозни локации в Италия. Подробностите около церемонията се пазят в строга тайна поради съображения за сигурност и засиления интерес от страна на фенове и медии.

Сред поканените се очаква да бъдат известни имена от музикалната индустрия, включително певиците Charli XCX (Чарли Екс Си Екс) и Tove Lo (Туве Лу).

Появиха се и слухове, че легендарният Elton John (сър Елтън Джон) може да изнесе специално изпълнение по време на празненствата. Двамата с Дуа Липа работиха заедно по хита Cold Heart през 2021 година.

Източници твърдят, че бъдещите младоженци тренират ежедневно в лондонския клуб 180 House, за да бъдат в отлична форма за сватбата.

Певицата споделяла пред свои приятели, че няма търпение да се отправи към олтара.

В интервю за британското издание на Vogue миналата година Дуа Липа говори открито за връзката си с Калъм Търнър:

„Да, сгодени сме. Много е вълнуващо. Решението да остареем заедно, да споделим живота си и да бъдем най-добри приятели завинаги е наистина специално чувство."

Певицата признава, че никога не е мечтала за конкретен сватбен ден или рокля, но след годежа започнала да се замисля какво би облякла на церемонията.

Изпълнителката на хита Dance the Night също така споделя, че в бъдеще би искала да има деца, но засега не е сигурна кога ще бъде подходящият момент заради натоварения си график с турнета и професионални ангажименти.

„Бих искала един ден да имам деца, но винаги възниква въпросът кога е подходящият момент и как това ще се съчетае с кариерата ми", казва певицата.

Дуа Липа и Калъм Търнър бяха свързани за първи път като двойка през януари 2024 година, а оттогава връзката им се развива далеч от светлините на прожекторите. Ако информацията бъде потвърдена, предстоящата церемония вероятно ще се превърне в едно от най-коментираните светски събития на годината.