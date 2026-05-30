Жури с "южна кръв" ще оценява филмите на кинофестивала "Златната липа" в Стара Загора

"Нарекохме се "средиземноморско жури", всички сме с южна кръв и чувство за хумор. Затова ви обещаваме, че ще си свършим работата по най-добрия начин". Това сподели днес с медиите председателят на международното жури на кинофестивала за ново европейско кино "Златната липа" Антония Ковачева, филмов критик. Освен нея, в журито, което ще определи най-добрия филм от конкурсната програма, са и представители на Испания, Турция, Грузия и Италия.

Тринайстото поред издание на фестивала започна днес в Стара Загора. На него ще бъдат представени 50 филма от 18 страни при свободен вход за всички прожекции. Девет от тях са в конкурсната програма, сред които и два български игрални филма - "Жени извън употреба" и "Рожден ден". Вторият е последният филм, в който се снима актьорът Васил Банов преди смъртта му през миналата година.

Каквато е традицията напослъдък, свой най-добър филм ще избере и публиката на фестивала. За нея е предвидена и вълнуваща съпътстваща програма.

"Постарали сме се да подберем най-вълнуващите и нови летни от Европа", сподели директорът на фестивала Магдалена Ралчева. Тя акцентува на факта, че в програмата са включени много биографични филми, разкриващи житейски истини за интересни хора.

След обяд на церемонията по тържественото откриване на фестивала, наградата "Златната липа" за цялостен принос към киното ще получи живата легенда Франко Неро, италиански актьор. По програма утре той ще засади своя липичка в Алеята на славата и ще даде пресконференция.