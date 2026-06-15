Оазисът Полумесец оцелява сред пясъците на Гоби повече от 2000 години

В западната част на китайската провинция Гансу, на няколко километра от древния град Дунхуан, се намира едно от най-необичайните природни чудеса на Китай – планината Минша и езерото Полумесец. Мястото впечатлява не само със своята красота, но и с контраста между безкрайните пясъчни дюни и малкия оазис, който от векове устоява на суровите условия на пустинята.

Името Минша се превежда като „Пеещите пясъци". Според местните легенди при силен вятър или при спускане по дюните пясъкът издава звук, наподобяващ музика, тътен или далечен хор. Това явление е известно и на други места по света, но тук то е особено впечатляващо заради размера на дюните и специфичния състав на пясъка.

Дюните около Дунхуан достигат височина над 200 метра и се простират на километри в различни посоки. Изкачването до върха разкрива гледка към безкрайни пясъчни вълни, оформяни от вятъра в продължение на хилядолетия. От високо се вижда и най-голямото чудо на района – езерото Полумесец. Оазисът Полумесец Снимка: Мария Нишанджиева

С форма, наподобяваща тънък сърп на луна, оазисът изглежда почти нереален сред морето от пясък. Въпреки че се намира в един от най-сухите райони на Китай, езерото съществува повече от две хиляди години. Неговото оцеляване продължава да предизвиква интерес сред учени и изследователи, които изучават специфичните хидрогеоложки условия, позволяващи на водата да се запази в сърцето на пустинята.

През вековете това място е било жизненоважна спирка за търговците, преминаващи по Пътя на коприната. След дълги дни сред пустинните пейзажи керваните са намирали тук вода, подслон и възможност за почивка преди да продължат своето пътуване между Китай, Централна Азия и Близкия изток. Именно затова Дунхуан се превръща в един от най-важните градове по древния търговски маршрут.

Днес районът привлича милиони посетители всяка година. Туристите могат да се разходят сред дюните, да яздят камили по старите керванни маршрути или да наблюдават залеза над пустинята – момент, когато златистият пясък постепенно придобива червеникави и пурпурни оттенъци.

Но отвъд туристическата привлекателност Минша и езерото Полумесец носят и по-дълбоко послание. Те напомнят за връзката между човека и природата, за способността на живота да съществува дори в най-негостоприемните условия и за ролята на Дунхуан като място, където векове наред са се срещали различни народи и култури.