Рене Карабаш: Победителката на "Букър" чете "Остайница"

Номинираната за литературната награда "Букър" българска писателка Рене Карабаш разказа за емоциите си около церемонията, в която голямата награда спечели Ян Шуан-цзъ от Тайван.

"Минутите преди обявяване на победителя бяха най-страшни", споделя Рене Карабаш.

"България е отново на световната литературна карта, което мен много ме радва", казва писателката.

Рене Карабаш се запознала с победителката от Тайван Ян Шуан-цзъ веднага след обявяването на носителя на "Букър". Тайванската писателка не знае английски и общували чрез преводачка. Рене Карабаш й казала, че има огромен интерес към книгата й и ще е първата, която ще прочете. Преводачката отвърнала, че Ян Шуан-цзъ сподели своя голям интерес към "Остайница" и й казала, че ще я прочете. Това става възможно с превода на китайски на книгата на българската писателка.

Рене Карабаш сподели, че получила стотици съобщения от хора след обявяването на наградата. За тях именно "Остайница" е победителят. "Дори си мисля че нямаше да получа по-малко ако "Остайница" беше спечелила", казваавторката.

Тя е доволна, че литературата е поводът за тази радост и сега тя не е сметена в ъгъла, както обикновено. Надява се и българските управници да осъзнаят, че тя ни представя най-добре пред света, наред със спорта.

"Мисля, че си успял, когато отидеш на такова място и не ходиш да се запознаваш с важните личности, а те идват при теб да се запознаят", казва писателката.

На церемонията на "Букър" се запознала с журналисти от Би Би Си и "Нюйоркър", които много харесали книгата и за тях именно "Остайница" е трябвало да бъде победител. Смята, че това е щяло да стане факт, ако е имало вот на публиката.

"Българският народ е изключително талантлив и заслужаваме много. Усещам че сме влезели в Златен век за България. Втори Златен век", каза Рене Карабаш пред Би Ти Ви.

