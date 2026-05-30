След 250 роли в киното за 60 години Франко Неро с наградата "Златната липа" от кинофестивала в Стара Загора (снимки)

Легендата в киното Франко Неро тази вечер получи наградата "Златната липа" от фестивала за ново европейско кино в Стара Загора, която му бе присъдена за цялостен принос в седмото изкуство. За близо 60 години почти 85-годишният вече Неро е изиграл, по думите му, 250 роли в киното, при които се е превъплатил в образи на хора от 30 националности.

Пред публиката в препълнената зала на Старозагорската опера актьорът сподели, че идва вече за трети път в България - първия път преди 10 години, и винаги тук се чувства като у дома си. "За мен киното е като голям град, в който живеят хора от различни националности. Тези хора мечтаят и докато продължават да мечтаят, киното ще го има", каза още Неро и допълни, че киното означава и свобода. "През тези години покрой моите роли съм вечерял с принцове, управители и президенти, но съм вечерял и с рибари и селяни. И трябва да ви кажа, че предпочитам вечерите с обикновените хора, защото те са по-мъдри", призна още Франко Неро. Франко Неро с наградата "Златната липа" Снимка: Ваньо Стоилов Франко Неро с наградата "Златната липа" и с почетния знак на Стара Загора, връчен му от зам.-кмета Радостин Танев /вляво/. Снимка: Ваньо Стоилов Момент от награждаването тази вечер в залата на Старозагорската опера. Снимка: Ваньо Стоилов

Преди това актьорът мина по червения килим на фестивала и се снима с всеки от публиката, който пожела да има снимка с него. Наградата му бе връчена от директора на "Златната липа" Магдалена Ралчева, която посъветва хората от публиката да си вземат отпуск, за да видят повече от програмата, която тази година предлага фестивалът. Сред филмите извън конкурсната програма е и най-новият филм с участието на Франко Неро "Щастливи дни" от 2025 година.

Зам.-кметът на Стара Загора Радостин Танев подари на госта почетен знак на града и изрази увереността си, че в негово лице Стара Загора ще намери един нов приятел. По традиция гостите на фестивала влязоха в залата на Старозагорската опера за откриването на празника по червен килим. Снимка: Ваньо Стоилов Гостът от Италия Франко Неро и директорът на фестивала Магдалена Ралчева по червения килим в Стара Загора Снимка: Ваньо Стоилов Франко Неро поздравява сърдечно старозаторци, които го посрещнаха с аплодисменти пред сградата на операта. Снимка: Ваньо Стоилов