ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хиляди екоактивисти се събраха на протест в Герман...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22948883 www.24chasa.bg

Вижте Мадалина, бившата на Гришо - за първи път в София, с нея е и Оливър Стоун (Снимки)

3952
Мадалина Геня и Оливър Стоун в София Снимка: Георги Палейков

Красивата румънска актриса и модел Мадалина Геня гостува за първи път в София. Бившето й гадже - най-успешният български тенесист Григор Димитров, не успя да я доведе у нас на гости, докато бяха заедно. Направи го емблематичният американски кинорежисьор, сценарист, продуцент и носител на три награди „Оскар" Оливър Стоун. Той снима у нас новия си филм у "Бели лъжи". 

Мадалина и Оливър Стоун излизат от хотела.
Мадалина и Оливър Стоун излизат от хотела. Снимка: Георги Палейков

Фоторепортер на "24 часа" успя да улови как Оливър Стоун и Мадалина, заедно с екипа на филма, излизат от столичен хотел и се отправят на вечеря.

Мадалина и Оливър Стоун излизат от хотела
Мадалина и Оливър Стоун излизат от хотела Снимка: Георги Палейков

В главната роля в "Бели лъжи" е още едно голямо име от Холивуд - Джош Хартнет. Звездата от хитови ленти като "Опенхаймер", "Пърл Харбър" и "Блек Хоук" бе в София точно преди 21 години. През 2005 г. той се снима в българската сторица в "Черната далия" заедно със Скарлет Йохансон. Сега ще влезе в образа на Джак Фрийман - дете на разведени родители, което  повтаря техните грешки в собствения си брак и със своите деца. 

Мадалина Геня в София
Мадалина Геня в София Снимка: Георги Палейков

Сценарият е на Оливър Стоун. Холивудската легенда се връща в България след две десетилетия. През 2005 г. той ни гостува само за да огледа възможностите за евентуални снимки в тогавашния киноцентър "Бояна". 

А Мадалина Геня пристигна за първи път у нас. През 2023 г. с Григор Димитров официализираха връзката си, превръщайки се в една от най-коментираните светски двойки. Румънката беше редовен гост в ложата на тенисиста по време на големи турнири, но никога не дойде в България.  

Мадалина Геня гостува за първи път у нас.
Мадалина Геня гостува за първи път у нас. Снимка: Георги Палейков

Двамата се разделиха по-късно същата година, като Геня сподели в интервюта, че графикът и натовареният живот са били сред причините, но въпреки това двамата запазиха добри отношения и уважение.

Преди Григор Мадалина е имала връзки със световни холивудски звезди като Леонардо ди Каприо и Джерард Бътлър.

Екипът на филма "Бели лъжи"
Екипът на филма "Бели лъжи" Снимка: Георги Палейков
Емблематичният американски кинорежисьор, сценарист, продуцент и носител на три награди „Оскар" Оливър Стоун е в София
Емблематичният американски кинорежисьор, сценарист, продуцент и носител на три награди „Оскар" Оливър Стоун е в София Снимка: Георги Палейков
Емблематичният американски кинорежисьор, сценарист, продуцент и носител на три награди „Оскар" Оливър Стоун е в София
Емблематичният американски кинорежисьор, сценарист, продуцент и носител на три награди „Оскар" Оливър Стоун е в София Снимка: Георги Палейков
Красивата румънска актриса и модел Мадалина Геня е за първи път в София.
Красивата румънска актриса и модел Мадалина Геня е за първи път в София. Снимка: Георги Палейков

Мадалина Геня и Оливър Стоун в София
Мадалина и Оливър Стоун излизат от хотела.
Мадалина и Оливър Стоун излизат от хотела
Мадалина Геня в София
Мадалина Геня гостува за първи път у нас.
Екипът на филма "Бели лъжи"
Емблематичният американски кинорежисьор, сценарист, продуцент и носител на три награди „Оскар" Оливър Стоун е в София
Емблематичният американски кинорежисьор, сценарист, продуцент и носител на три награди „Оскар" Оливър Стоун е в София
Красивата румънска актриса и модел Мадалина Геня е за първи път в София.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!