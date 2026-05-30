Вижте Мадалина, бившата на Гришо - за първи път в София, с нея е и Оливър Стоун (Снимки)

Красивата румънска актриса и модел Мадалина Геня гостува за първи път в София. Бившето й гадже - най-успешният български тенесист Григор Димитров, не успя да я доведе у нас на гости, докато бяха заедно. Направи го емблематичният американски кинорежисьор, сценарист, продуцент и носител на три награди „Оскар" Оливър Стоун. Той снима у нас новия си филм у "Бели лъжи". Мадалина и Оливър Стоун излизат от хотела. Снимка: Георги Палейков

Фоторепортер на "24 часа" успя да улови как Оливър Стоун и Мадалина, заедно с екипа на филма, излизат от столичен хотел и се отправят на вечеря. Мадалина и Оливър Стоун излизат от хотела Снимка: Георги Палейков

В главната роля в "Бели лъжи" е още едно голямо име от Холивуд - Джош Хартнет. Звездата от хитови ленти като "Опенхаймер", "Пърл Харбър" и "Блек Хоук" бе в София точно преди 21 години. През 2005 г. той се снима в българската сторица в "Черната далия" заедно със Скарлет Йохансон. Сега ще влезе в образа на Джак Фрийман - дете на разведени родители, което повтаря техните грешки в собствения си брак и със своите деца. Мадалина Геня в София Снимка: Георги Палейков

Сценарият е на Оливър Стоун. Холивудската легенда се връща в България след две десетилетия. През 2005 г. той ни гостува само за да огледа възможностите за евентуални снимки в тогавашния киноцентър "Бояна".

А Мадалина Геня пристигна за първи път у нас. През 2023 г. с Григор Димитров официализираха връзката си, превръщайки се в една от най-коментираните светски двойки. Румънката беше редовен гост в ложата на тенисиста по време на големи турнири, но никога не дойде в България. Мадалина Геня гостува за първи път у нас. Снимка: Георги Палейков

Двамата се разделиха по-късно същата година, като Геня сподели в интервюта, че графикът и натовареният живот са били сред причините, но въпреки това двамата запазиха добри отношения и уважение.

Преди Григор Мадалина е имала връзки със световни холивудски звезди като Леонардо ди Каприо и Джерард Бътлър.