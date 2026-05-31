Почина актрисата Кели Лий Къртис – сестра на Джейми Лий Къртис

Актрисата Кели Лий Къртис – сестра на Джейми Лий Къртис и най-голяма дъщеря на Тони Къртис и Джанет Лий, е починала на 69-годишна възраст, съобщава списание People, цитирано от NOVA.

Новината беше съобщена от 67-годишната Джейми Лий Къртис в емоционална публикация в Instagram. По думите ѝ Кели е издъхнала „в мир" в дома си в Калифорния в събота. Причината за смъртта засега не е оповестена.

„Топло алоха на по-голямата ми сестра Кели Лий Къртис. Тя си отиде тази сутрин. В своя дом. Сред природата. В мир", написа носителката на „Оскар" под черно-бяла снимка на сестра си. Къртис определи Кели като „първата ми приятелка и довереник за цял живот".

„Тя беше зашеметяващо красива и талантлива актриса. Играеше страхотно карти, колекционираше костенурки, обичаше семейството си, природата, музиката, находките от магазини за употребявани вещи и пътуванията. Гордееше се с датските си корени и унгарско-еврейския си произход и беше всеотдаен американски патриот", написа още звездата.

Джейми Лий Къртис допълни, че сестра ѝ ще бъде запомнена с „любящата си щедрост, силните си убеждения, безкрайното си любопитство, уникалния си стил и бадемовите сладки във формата на полумесец, които приготвяше за Коледа, откъдето идваше и прякорът ѝ – Леля Бисквитка".

Кели Лий Къртис е най-голямата от двете дъщери на покойните актьори Тони Къртис и Джанет Лий. Родена е в Санта Моника, Калифорния. Прави първата си поява на екран през 1958 г. във филма „Викингите", където участва заедно с родителите си в епизодична роля, неотбелязана в надписите. По-късно се снима редом до сестра си Джейми във филма „Размяна на местата" (1983 г.).

През 80-те и 90-те години продължава актьорската си кариера с участия в телевизионни сериали като „Закрилникът", „Хънтър", „Копринени мрежи", „Стар Трек: Дийп Спейс Найн" и в първия сезон на „Стражът", където има постоянна роля. Освен това работи и като асистент на Джейми Лий Къртис по няколко от нейните филмови продукции.