D2: Не се разделихме заради жена или пари, готвим нов албум

Нямаше жена, нямаше и пари за делене.

Това каза певецът Дичо пред Мондьо за раздялата на групата D2 преди 20 години.

"Година по-рано имах усещане, че ще стане така. Знаех. Дичо в този период започна да снима и в киното. 2 филма. Това според мен го отдалечи от т.нар. семейство. По това време аз исках да трансформирам творческия процес така, че да го правим заедно, а не аз сам. Освен това баща ми беше много болен по това време. Той беше донякъде наш мениджър", разказа колегата му Димитър Кърнев.

"Без него малко се развалиха нещата. Той беше помощното колело. Стягаше ни, някой път ни се караше. Като изчезна имаше този спад и проблем, тогава се разклатиха отношенията", каза Дичо.

"Всъщност се разбрахме, че ще се разделяме във Велико Търново. Седнахме на една маса, казахме си 5 приказки и това беше. Доколкото помня ти каза "Не мога повече". Малко след пика стана това, може би тази крива, спадът на рязката популярност, също се отрази. Няма група, която да е все така нагоре", коментира Кърнев.

"Прекалено съм свободолюбив, трудно може да ми се надделее. А това беше седмата година, откакто бяхме заедно", допълни Дичо.

"Беше ни трудно след това да продължим, защото масово хората асоциираха групата с Дичо. Бях длъжен да разговарям с близките му, мислех, че може да стане да се върне, но той беше подписал договор с други хора", разказа още Кърнев.

"Аз бях сам, а те си бяха петимата. Много по-лесно мисля, че им е било на тях да останат заедно", каза Дичо.

От участието им по NOVA тв стана ясно, че групата готви изцяло нов албум, в който има и песни за взаимоотношенията между двамата.

"Навършихме 50 г., няма време за губене. Това е връщане към тази институция D2, която ни е дала толкова много", каза Дичо за повторното им събиране като група през 2025 г.

"Имали сме най-ниски точки в нашите отношения, имало е и гняв. Нормално е. Запознахме се през ученическата ни група. Тогава го доведоха вкъщи и когато той запя, наистина изпълни стаята с гласа си", каза Кърнев.

"Ние се оказа, че живеем на 3 спирки с автобуса един от друг. И двамата имаме силни емоции, може би аз повече ги показвам. В началото нямаше кола, в която през 2001 г. да не звучи "Ледено момиче" или "Две следи". Тогава усетих, че ни се е получило. И наистина като минавахме на "Орлов мост" и покрай Софийския университет от почти всяка кола звучеше D2", разказа Дичо.

"В 4 поредни години, освен турнетата, по цяло лято живеехме заедно, свирехме в един легендарен клуб в "Златни пясъци". Нямаме тайни", каза и Димитър Кърнев.