Тих скандал между сценаристи и режисьори кой е по-заслужил за успеха на сериала "Вяра, надежда, любов"

Трети ден тече тихият скандал между сценаристи и режисьори кой има по-голям принос за успеха на сериала "Вяра, надежда любов". Днес, след тв изяви на режисьорите, спорът стигна до обиди като "дгд".

Задочният спор започна между сценаристката Милена Фучеджиева и режисьора Станислав Тодоров - Роги.

"Предлагаме на Станислав Тодоров да не мери с проценти причините за успеха на сериала, първо, защото това е огромен колективен труд в постановъчно сложен сериал, и второ, защото с цялото ни уважение към него, и още по-голямо уважение към чудесните млади актьори, както и към не толкова младите таланти, към Виктор Чучков, Мартин Илиев - прекрасна работа! - продуцент, кастинг агент, оператори, художник, и всички, които работихме по този проект, без сериозна сценарна основа, която да движи действието, актьори и режисьори не биха имали върху какво да се изявят", написа Фучеджиева преди 3 дни във фейсбук.

"Не разбираме тази неприязън към сценаристите от човек, който на всичкото отгоре е шеф на Филмаутор, институцията, която би трябвало да защитава правата и на сценаристите. Грозно, непочтено, а и глупаво отношение е по този начин да бъде публично подценявана работата ни с Елена Иванова точно от този, който би трябвало с кръв и пот да я брани. Комплексарско дребнотемие, което разчита на мълчанието на потърпевшите, но драги Роги, би трябвало да ме познаваш и да не разчиташ на това. Как беше? "Власите се давят на края на Дунава", допълва тя.

Тримата режисьори на сериала Виктор Чучков, Станислав Тодоров - Роги и Мартин Илиев гостуваха в събота в bTV да разкажат за предизвикателствата, емоциите и посланията зад него. Виктор Чучков, Станислав Тодоров - Роги и Мартин Илиев КАДЪР: bTV

Виктор Чучков бе попитан дали са стигнали до момент, в който да се разбират с половин дума с актьорите в сериала.

Той отговори така:

"В началото всички имат момент, в който страхуват какво ще стане. Има едно очакване и предизвикателство в първите епизоди и постепенно всичко се смазва и тръгва много добре. Но това е благодарение на целия продуцентски екип, на подготовката, на сценаристите Милена Фучеджиева и Елена Иванова, на операторите, с които работихме, които бяха невероятни. И Мартин Балкански, и Александър Станишев, Иван Вацов".

Режисьорът Станислав Тодоров – Роги допълни:

"Но ние не можем да обхванем всички, към които трябва да отправим някакви благодарности и т.н. Кой какво е заслужил, допринесъл за успеха. Но бих искал да кажа много малко нещо. Тези, които се чувстват ощетени откъм похвали за приноса им към сериала, нека все пак да не използват името ми, за да търсят благодарности и похвали. Не седи това добре като вкус. Насочено е към... те знаят кои са. Ето, Виктор спомена имена, но те не са всички. Винаги има още. Не можеш да задоволиш всички, да изброиш, това са много дълги имена, те всички имат кредити".

"Ще ви кажа каква е схемата. Тя винаги работи. Тя е следната: всички останали, целият екип останал - сценаристи, гримьори и т.н., ако е станало добре, казват - ние сме го написали, ние сме го гримирали, ние сме го заснели. Ако не стане добре - "режисьорите са виновни, те го издъниха", допълни той.

Думите му предизвикаха нови коментари във фейсбук от Милена Фучеджиева.

Започна се вчера с "Роги, дгд :)".

И продължи днес с публикация:

Така. Аз не работя за пари. Парите все още дори не са стигнали до мен в пълната си цялост, както договорено. Аз работя за име. И няма да позволя да бъда обиждана, и то в ефир. Нека да мине днес, ще разкажа и ще покажа в какво точно се състои работата на създателите на един сериал. В телевизията създатели са тези, които измислят героите, създават историята и сценарната основа на всеки епизод. Сценаристите пишат диалога. После създателите редактират. Режисьорите развиват и надграждат. Понякога объркват и смаляват. Но по-подробно в следващите дни.

Нямам какво да губя. Колкото и да се удебели кожата ми откакто се върнах в България, никога няма да стане достатъчно дебела. Колкото и да се преструвам, че не ме боли, то е насила сложено лице на гордост за пред приятели, познати и непознати. Омръзна ми да ме боли. Омръзна ме да бъда обиждана. Омръзна ми да се опитват да ме смаляват малки хора. Аз съм висока и ще умра висока. Затова и вече нямам какво да губя, така съм решила. Ако ще никога повече да не видя кино или телевизия. Приключих. Имам едно име, едно достойнство, един талант, един живот. И отдалечавайки се, няма да мълча когато ме обиждат вече и от телевизора.

А засега приятно гледане на последния епизод на "Вяра, надежда, любов". Беше измислен и писан с вяра, надежда и любов.