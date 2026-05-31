Две месеца след Холивуд Франко Неро със своя звезда и в Алеята на славата в Стара Загора (снимки)

Чувствам се млад, усещам ентусиазъм в себе си, казва легендата на световното кино, който през ноември навършва 85 години

Два месеца след като откри своя звезда в Алеята на славата в Холивуд, легендата на световното кино Франко Неро направи същото и в Стара Загора. Италианският актьор гостува в града за 13-ото издание на международния фестивал за ново европейско кино, където получи наградата "Златната липа" за цялостен принос в седмото изкуство. За 60 години той е изиграл около 250 роли във филми от всякакъм жанр - от каубойски и криминални, през полицейски и политически, превъплатил се е в герои от 30 националности.

Актьорът призна, че този път е в България само с ръчен багаж и ще трябва да му изпратят статуатката от наградата до Италия с куриерска фирма.

По традиция носителят на наградата "Златната липа" засажда своя липичка и открива звезда с името си в Алеята на славата в Стара Загора. За улеснение на госта, този път домакините бяха засадили предварително дървото. За Неро остана само задължението да го полее и да му се порадва. Франко Неро отоговори на всички журналистически въпроси в Стара Загора. Снимка: Ваньо Стоилов Актьорът раздаде десетки автогпафи на свои почитатели. Снимка: Ваньо Стоилов Гостът от Италия вече има и своя липичка в Стара Загора. Снимка: Ваньо Стоилов

Преди това той даде пресконференция и раздаде множество автографи. Актьорът, който през ноември ще навърши 85 години, сподели, че се чувства млад, усеща ентусиазъм в себе си и има още много проекти. Той разказа, че когато бил на 18 г. като студент в католически университет в Милано шефът на фирмата, в която работел, го посъветвал, ако наистина иска да стане артист, да започне от Рим. "Послушах го, отидох в Рим и там започна кариерата ми", каза Неро.

Един от най-силните му спомени от онова време бил, когато снимал с Лоранс Оливие - по думите на Франко Неро, най-великият актьор на всички времена. Той дал съвет, който италианецът запомнил и спазил за цял живот: "Ти винаги може да си добрият герой, който пристига на бял кон. Така ще снимаш по един филм на година и той сигурно ще се харесва. Но животът ти ще бъде монотонен. Истинският актьор трябва да снима много и да преживее пикове и спадове в кариерата си".

"В киното съм бил и рус, и с черна коса. Бил съм и със сини, и с черно очи. Но винаги работех с ентусиазъм, изпитвах удовлетворение по време на снимки. Затова не мога да ви кажа кой от моите филми ми е любим - това е все едно да попитате многодетна майка кое от децата ю е любимо. Но ако жената е бременна и чака дете, не се знае какво бебе ще се роди, с какви качества. Така е и с ролите - когато започваш, не знаеш какво ще излезе накрая. Но в работата си аз винаги държа на думата си, щом съм приел дадена роля, значи съм прочел сценария, познавам режисьора и екипа му и винаги оставам докрая", сподели Франко Неро. Франко Неро спаци традицията и като носител на наградата "Златната рипа" за цялостен принос в киното засади свое дръвче в старозагорската Арея на славата. Снимка: Ваньо Стоилов Легендата на световното кино Франко Неро позира до липичката, която току-що е засадил. Снимка: Ваньо Стоилов

Едно от най-новите му приключения в киното е участието му, макар и с епизодична роля, в българския филм на режисьорите Джеки Стоев и Никола Бошнаков "Аврора". "Приех, защото никога не бях работил с режисьор от България, но приятели му убедиха, че с българите се работи добре", призна Неро.

Той разказа любопитни неща за себе си, голяма част от историите си е събрал в кигата си "Джако и другите", излязла преди 3 години. Освен актьор, Франко Неро е режисьор и сценарист на филми. Обича да помага на млади актьори, но повече на младите режисьори, тъй като преди време синът му е бил един от тях.

Напоследък като режисьор и актьор снимал филма си "Човекът, който нарисува Господ" - разказ за един слепец, който рисувал това, което му разказвали хората. "Снимахме в едно шатра в Торино при 46 градуса горещина, чудех се дали ще оцелея", не е забравил Неро.

В този си филм той поканил американския актьор Кевин Спейси, който по това време бил изпаднал в немилост в родината си и от 4 години не му давали никакви роли. "Всички грешим, но човек трябва да има втори шанс. Затова поканих Спейси, той е много добър актьор, има две награди "Оскар", коментира Неро.

На фестивала в Стара Загора гостът от Италия се срещна с френския режисьор Ричард Линклейтър, чийто филм "Новата вълна" бе представен веднага след церемонията по откриването в събота. Той определи французина като великолепен режикьор и си спомни, че се е снимал с него във филма "Магьосниците".

"Снимахме на остров Джерба в Тунис, той игреше с мен шах по време на снимките и говореше само за ядене", разказа с чувство за хумор Неро.

В Стара Загора бе показан филмът "Щастливи дни" от 2023 г., в който Франко Неро участва. Актьорът го посочи като пример, в която е помогнал на режисьора, в случая Симоне Петралия, като е намерил актрисата за главната роля.

Големият актьор казва, че киното е свобода. За него то е като голям град, в който живеят различни хора, които мечтаят. И докато те мечтаят, киното ще го има. Два месеца след Холивуд, Франко Неро откри своя звазда и в Алеята на славата в Стара Загора. Снимка: Ваньо Стоилов Актьорът не скри радостта си, че вече има своя звезда и в Стара Загора. Снимка: Ваньо Стоилов

Неро не избяга и от актуалната тема на нашето време - войните по света и най-вече в Украйна и Иран. "Трябва да се противопаставяме на всяка война, защото във войните има невинни жертви", казва той. "Живеем в тежки времена, когато две-три велики сили определят съдбата на света. Не можем нищо да направим, но нека бъдем оптимисти, че рано или късно, но по-добре рано, лошите новини ще свършат", каза Неро.

Трогнат от съдбата на хиляди загинали палестински деца, неотдавна той написал песента "Море от бели чаршафи", докато пътувал във влака от Рим за Милано. Това са чаршафите, с които завиват мъртвите деца, дали живота си невинни, обяснява той. Скора бил при папата, двамата говорили на тази тема. Папата винаги отправя апели за мир, припомня актьорът.

Една от по-малко известните негови дейности е благотворителната му работа с деца в неравностойно положение. "Грижа се за такива деца в едно малко италианско градче, сред тях има и бежанци от войната,които са пропътувал пеш хиляди километри. Тяхните истории са тъжни, а са толкова много", коментира още легендата на световното кино.