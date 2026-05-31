Тръмп-младши и съпругата му споделиха първи видео и снимки след сватбата

„Нощта, в която се ожених за най-добрия си приятел, любовта на живота ми и човека, с когото искам да бъда завинаги", написа Доналд Тръмп-младши към видео от сватбата си с Бетина Андерсън.

На малката церемония са присъствали едва около 40 гости, предимно членове на семейството, включително братята и сестрите на Дон – Иванка, Ерик и Тифани Тръмп, пише ynetnews.

През уикенда Тръмп-младши сподели кратко видео от сватбения ден и написа на Андерсън:

„Бетина, ти донесе толкова много спокойствие, радост и светлина в живота ми. Докато стоях до теб, заобиколен от нашите братя и сестри, твоята майка, Дони и Кай, никога не съм се чувствал по-благодарен или по-сигурен в нещо."

„Дон и Бетина са чудесна двойка", заяви братът на младоженеца Ерик Тръмп пред Page Six. „Гордея се, че бях свидетел на толкова голяма част от тяхното пътуване като двойка. Те наистина сияят, когато са заедно, и беше невероятно да наблюдавам как се развива тяхната история. Не бих могъл да бъда по-щастлив за тях в този специален ден."

Един особено важен гост обаче липсваше от интимната церемония – бащата на младоженеца. Президентът Доналд Тръмп заяви преди сватбата, че няма да може да присъства заради държавни ангажименти.

„Макар че много исках да бъда със сина си Дон-младши и с най-новия член на семейство Тръмп – неговата бъдеща съпруга Бетина, обстоятелствата, свързани с държавните ми задължения и любовта ми към Съединените щати, не ми позволяват това", написа Тръмп.

„Смятам, че е важно да остана във Вашингтон, в Белия дом, през този важен период. Поздравления за Дон и Бетина!"

Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън се сгодиха през декември 2025 г., като именно президентът Тръмп първи публично съобщи новината.

Връзката им започна година по-рано и беше съпътствана от известен скандал, тъй като по това време Тръмп младши все още беше сгоден за Кимбърли Гилфойл. Около периода, когато раздялата им стана публично достояние, се появиха снимки, на които той прекарва време с Андерсън.