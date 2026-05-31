Дуа Липа и Калъм Търнър се венчаха в Лондон (Видео, снимки)

Поп звездата Дуа Липа, която се превърна в едно от най-разпознаваемите имена в музиката през 2010-те години с хитовете си за любовта и раздялата, вече е открила своето щастливо бъдеще. Певицата се е омъжила за актьора Калъм Търнър на интимна церемония в Лондон, състояла се в събота сутринта в сградата на Олд Мерилебоун Таун Хол.

30-годишната изпълнителка на „New Rules" започна връзка с 36-годишния Търнър през 2024 г., а през уикенда двамата официално станаха съпруг и съпруга. Преди планираните тридневни тържества в Италия следващата седмица, те проведоха гражданската церемония в тесен семеен кръг. Дуа Липа и Калъм Търнър СНИМКА: X/@DuaLipaUKHQ

За повода Дуа Липа избра елегантен бял костюм с пола и широкопола шапка. Тя държеше жълт букет и носеше бели обувки на ток, докато излизаше от службата по вписванията ръка за ръка със своя съпруг. Търнър пък бе облечен в тъмносин костюм, пише "Дейли Мейл".

След церемонията младоженците бяха изпратени с аплодисменти от близките си, преди да се качат в традиционно черно лондонско такси. Според членове на семейството изборът на превозното средство бил по желание на Дуа, която предпочела непретенциозен завършек на сватбения ден.

Церемонията продължила около 30–40 минути, а след размяната на обетите двамата вече са официално женени преди голямото празненство в сицилианската столица Палермо, което ще се проведе от четвъртък до събота.

Очаква се тържествата да бъдат сред най-бляскавите събития в света на шоубизнеса тази година. За тях е резервиран цял етаж в луксозния хотел „Вила Иджиеа", а основната церемония ще се състои във впечатляващата вила „Валгуарнера" от XVII век в град Багерия.

awww dua is married now, so happy for her pic.twitter.com/rwK8b2GrtB — laura (@livinwonder) May 31, 2026

Сред поканените гости са музикалните звезди Елтън Джон, Марк Ронсън и Чарли Екс Си Екс, както и модните икони Донатела Версаче и Симон Порт Жакмюс.

Според близки до двойката Дуа Липа е посетила Италия предварително, за да уточни детайлите по сватбената си рокля с Донатела Версаче. Очаква се тя да носи специално изработена рокля на „Ателие Версаче".

Миналата година певицата потвърди годежа си в интервю за британското издание на списание „Вог", като призна, че е изключително щастлива от решението двамата да остареят заедно.