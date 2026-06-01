Следват Пазарджик, Варна, Бургас, Севлиево и Пловдив, които ще се присъединят към Hype the Vibe изживяването

С много музика, положителни емоции, огромна публика и вайб, който превзе София, Coca-Cola The Voice Турнето 2026 даде официален старт на тазгодишното си издание. За първи път началото на музикалната обиколка беше в столицата – на паркинга на зала „Арена София“, където хиляди фенове станаха част от първото голямо Hype the Vibe изживяване.

На сцената се качиха едни от най-популярните български артисти – Криско, Torino & Pashata, Атанас Колев, TITA, Алекс Колев, Tino, FYRE и I.N.I. Специалните гости на вечерта бяха Любо Киров и MONA, които изпяха за първи път на живо новия си дует „Луна“. За силното начало на събитието се погрижиха Remi Toin и Theo.

Към емоцията на старта на Coca-Cola The Voice Турнето 2026 се включи и световната сензация в социалните мрежи Andrew Wave aka Red Carpet Boy - с близо 30 милиона последователи, който се срещна с феновете по време на събитието.

Ново име, нова концепция и още по-силен фокус върху публиката превърнаха откриващото събитие в един от запомнящите се моменти на годината. Още от 15:00 часа посетителите имаха възможност да се потопят в специалните Hype the Vibe активации – интерактивни фото- и видеозони, танцови пространства, игри, изненади, награди и различни бранд изживявания, които превърнаха събитието в много повече от концерт.

Сред най-разпознаваемите елементи на тазгодишното издание е и впечатляващият брандиран цепелин, който създаде допълнителна атмосфера над събитието и обещава да се превърне в символ на турнето във всеки град.

След ударния старт в София Coca-Cola The Voice Турнето 2026 продължава в Пазарджик – 19 юни, Варна – 15 юли, Бургас – 18 юли, Севлиево – 4 септември. За първи път големият финал ще бъде в Пловдив – на 11 септември.

По време на турнето Екопак насърчава събирането на празни опаковки от напитки на всяка спирка от обиколката.

Coca-Cola The Voice Турнето продължава да се развива като една от ключовите летни платформи за музика и Gen-Z култура в България, която събира артисти, публика и градове в общо изживяване, изградено от енергия, емоция и свързаност.

Създадено през 2010 г. като Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour, то се утвърди като символ на лятното музикално настроение в България. В продължение на 15 години турнето събира на една сцена утвърдени имена и нови музикални таланти, подкрепя българската музикална сцена и създава жива връзка между артистите и публиката.

Повече информация, ексклузивни кадри и новини може да откриете на Facebook страницата на The Voice Radio & TV Bulgaria, както и в Instagram профила The Voice Radio & TV Bulgaria.