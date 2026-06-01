Още нови истории и снимки в новото издание на „Гунди – какъвто не го познавате"

Първото издание на книгата "Гунди – какъвто не го познавате" се появи на бял свят на 4 май 2018 г. – датата, на която 75 години по-рано Георги Аспарухов се e родил и проплакал за първи път в столичния квартал "Редута". Многобройните срещи с читатели, писмата, които получавахме в редакцията, реакциите от съотборници на Аспарухов и негови съперници на терена започнаха да пишат това допълнено издание. Споделяхме всяка отделна история с аудиторията на вестник "България Днес" в специално създадената рубрика "Народът за Гунди".

В актуалното ново издание е събрано всичко ново, което научихме за легендата на българския футбол от първото издание на книгата до днес – спомените си споделиха приживе Добромир Жечев и Кирил Маричков; Руслан Вуцов – син на легендата на „сините" Иван Вуцов, разказа детските си спомени с Гунди, а ексклузивна снимка – Гунди на зъболекар, е предоставена любезно от Величка Маркова, съпругата на Гунди, на която благодарим за дългогодишната подкрепа.

Историята на великата деветка продължава да бъде дописвана с още и още неизвестни факти и случки, разказвани от хора, докоснали се до него. Струва си да бъдат запазени.

„Гунди – какъвто не го познавате"

Елица Младенова, Георги Иванов , Кристиан Иванов, Добромир Добрев

Стр. 290

Цена 13 евро/25.43 лв.