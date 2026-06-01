Лилия Илиева – за истинските лица на обикновените хора

Една от първите книги на „КНИГАТА" е сборникът с разкази на Лилия Илиева – „Истински лица". Лилия Илиева е българска авторка, чиято поезия и проза впечатляват с емоционална дълбочина, ясно разпознаваем стил и фокус върху темите за паметта, загубата, любовта и човешката ранимост — онези вътрешни състояния, които рядко намират глас. Сега тя издава сборник и с разкази, събрани в три цикъла – "Крехката маска на обикновеността", "Изкуството да оцелееш" и "Жените, които нарушават правилата".

Разказите на Лииля Илиева разгръщат пред читателя портретите на наши съвременници, такива, каквито срещаме всеки ден по улицата или в офиса; с които се разминаваме по стълбите или асансьора; чиито гласове чуваме оттатък стената. Всеки от тях обаче има своя съдба, която няма как да предполагаме, която не подозираме колко страшна е; съдба, която можем да осъждаме, да завиждаме за нея или да я припознаем като сродна нам. В сборника авторката се приближава още повече до човешката природа, сваляйки маските, зад които всички понякога се крием. Това е книга за истината, уязвимостта и смелостта да бъдем себе си.

Лилия Илиева не е непознато име на литературния хоризонт. Нейни стихове и разкази са публикувани в издания като „Ах, Мария", „Стъпки", „Сатира", „Съвременник", „Алманах", онлайн списанието „Й", както и в международния сборник „(Пре)откриване на България", издаден в Унгария. Литературният ѝ път се развива чрез участие в творчески ателиета като „Заешка дупка" и „Знание", където работи със съвременни български писатели и поети, сред които Аксиния Михайлова, Петър Чухов, Рене Карабаш, Владимир Зарев, Здравка Евтимова, Маргарита Петкова, Калин Терзийски и Иван Ланджев.

През 2022 г. излиза дебютната ѝ стихосбирка „Delete. БЕЗ СБОГУВАНЕ" с редактор Рене Карабаш и предговор от Здравка Евтимова, посрещната като ярък и емоционално силен дебют. През 2024 г. се появява втората ѝ стихосбирка — „ПРОШКАТА НЕ МИ ПОНАСЯ", под редакцията на Камелия Кондова.

Макар професионалният ѝ път да е в сферата на финансите, литературата е нейното истинско пространство — място за изразяване на най-дълбоките преживявания и вътрешни търсения.

Стр. 160

Цена 8 евро/ 15.65 лв.