Канадският рапър Дрейк заема първите три места в класацията на „Билборд” за албуми

Канадският рапър Дрейк е начело на класацията на „Билборд" за албуми с Iceman, съобщи сайтът на изданието.

Продукцията запазва лидерската си позиция в класацията „Билборд 200" за втора поредна седмица. Проектът е генерирал 225 000 еквивалентни албумни единици в САЩ през седмицата, приключила на 28 май, по данни на Luminate.

Проектът дебютира под №1 седмица по-рано, рамо до рамо с още два албума на Дрейк – Habibti и Maid of Honour. С това той се превърна в първия изпълнител в 70-годишната история на класацията, заел едновременно първо, второ и трето място, отбелязва изданието, цитирано от БТА.

Дрейк изравни рекорда на Тейлър Суифт за най-много албуми под №1 в Billboard 200 сред соловите изпълнители.

Четвъртото място в подреждането е за Ноа Кан с албума The Great Divide. Той беше на върха в продължение на три последователни седмици. В челната петица място намира и Ела Лангли с Dandelion.

Успехът на биографичния филм за Майкъл Джексън - „Майкъл" - продължава да влияе върху класацията. Кралят на попа има два албума в топ 10 - Thriller и Number Ones заемат съответно 7-о и 8-о място.