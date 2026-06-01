Легендарният китарист на „Ролинг Стоунс" Кийт Ричардс стана прадядо за първи път. Внучката му Ела Ричардс обяви раждането на първото си дете.
Тя навърши 30 години през уикенда и сподели радостната новина в инстаграм, като публикува мила снимка, на която лежи до новородената си дъщеря Луна.
„30! Най-хубавият рожден ден досега с нашата малка Луна", написа тя под снимката.
Луна е първото дете на Ела от дългогодишния й приятел, аристократът Саша фон Бисмарк, който е син на колоритния бизнесмен граф Леополд фон Бисмарк-Шьонхаузен и на бляскавата модна дизайнерка графиня Дебонаир фон Бисмарк, пише "Дейли мейл".