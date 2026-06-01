Митрополит Каприан подстрига за иподякон бежанец от Африка

На Петдесетница Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан отслужи Божествена света Литургия и празнична вечерня в храм "Света Троица" в Свиленград. По време на службата той подстрига за иподякон Идрис, който до този момент подпомагаше различните дейности в църквата, съобщиха от Старозагорската митрополия. Дядо Киприан поздстрига за иподякон в Свиленград бежанец от Африка. Снимка: Старозагорска митрополия

Новият иподякон e poдoм oт Aбoбо, гpaд в Koт Д'ивoap – Западна Aфpиĸa. Принуден е да напусне родината си заради тежкия живот там. Тръгва към Европа и се озовава в Свиленград. Приемственост намира в храм "Света Троица", където вече няколко години служи като клисар. Той всесърдечно благодари на митрополит Киприан за приобщаването му в църковния живот. Идрис служил като клисар в продължение на няколко години в свиленградския храм "Света Троица". Снимка: Старозагорска митрополия Момент от църковния ритуал в свиленградския храм "Света Троица" Снимка: Старозагорска митрополия