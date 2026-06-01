Лято 2026 наближава, а с него и първите големи събития, които ще пренесат атмосферата на най-популярните световни дестинации директно на българския бряг. През следващите седмици вниманието ще бъде насочено към поредица от откривания, които обещават да променят ритъма на морските нощи.

Всичко започва в Созопол на 12 и 13 юни, когато Cavo Beach Bar & Restaurant дава старт на сезона с гостуването на Mab Drum. Артистът, който е добре познат от Vip Room в Сен Тропе, носи със себе си специфичния дух на Френската Ривиера. Неговите участия се отличават с директна енергия и живи барабани, които се сливат с морския бриз и превръщат откриването в органично преживяване под открито небе.

Седмица по-късно, на 19 и 20 юни, фокусът се мести към Слънчев бряг. Bedroom Beach Club посреща за своя старт френския Dj и продуцент SAFAR. Той е сред най-актуалните имена в Afro-House музиката в момента, успявайки да преплете африканските си корени с модерно европейско звучене. Траковете му са в плейлистите на престижни локации от Тулум до Дубай, а сега неговата мелодична и дълбока селекция ще звучи за първи път през това лято и у нас.

В същия уикенд Za Zu Lounge & Restaurant подготвя двудневен маратон, в който основен акцент ще бъде гостуването на балета Dance & Exclusive Concept. Тази формация е основна фигура в нощния живот на Ибиса, Кан и Сен Тропе. Техните пърформанси са известни с висока класа и специфичен визуален стил, който пренася театралното изкуство директно на плажа.

Тези уикенди очертават един по-различен и международен характер на българското лято, в което водещи са добрият вкус и качественият звук. Лято 2026 обаче не би било същото и без събитеито на сезона – Откриването на Тhe 1 Sunny Beach със специалното участие на АЗИС. Дата е 3 юли (петък), а резервации ще се приемат от 8 юни (понеделник).