Синди Крауфорд разкри за здравословен проблем с очите

Супермоделът Синди Крауфорд разкри, че от близо десет години живее с блефароптоза – състояние, което причинява увисване на клепачите. В интервю за списание People 60-годишната звезда разказа как проблемът постепенно е започнал да влияе както на външния й вид, така и на работата й.

Блефароптозата се появява, когато мускулът, който повдига клепача – т.нар. леватор, не функционира правилно. В зависимост от тежестта на състоянието, то може частично или напълно да ограничи зрението. Сред най-често прилаганите методи за лечение са специални капки за очи и хирургична намеса.

„Всичко започна преди около 10 години, когато имах ангажименти рано сутрин. Мога да стана в 06:00 ч., но тялото ми сякаш се събужда едва към 09:00", споделя Крауфорд.

По думите й първите признаци станали видими по време на фотосесии. Тя забелязала, че погледът й вече не изглежда толкова „жив и закачлив", както преди. Гримьорите дори се налагало да повдигат клепачите й, за да могат да нанесат грима по-лесно.

Преди около две години неин дерматолог й предложил решение, което да направи очите й да изглеждат по-„отворени и будни". Оттогава моделът използва специални капки всеки ден.

Крауфорд обяснява, че при нея те започват да действат за по-малко от пет минути, като активират мускула леватор и поддържат очите й по-отворени в продължение на около осем часа.