Световната хип-хоп звезда A$AP Rocky обяви първи концерт в България

Хип-хоп звездата A$AP Rocky ще изнесе първия си концерт в България на 9 октомври 2026 г. в зала „Арена 8888 София" (бившата "Арена Армеец"). Събитието е организирано от Fest Team и е част от световното турне Don't Be Dumb ("Не бъде глупав" - бел. ред.), което ще премине през над 40 държави в САЩ и Европа.

A$AP Rocky, роден като Раким Майърс, е сред най-влиятелните имена в съвременната музика, с повече от 25 милиарда слушания и близо 5 милиарда гледания на музикалните си видеоклипове в YouTube. Българската публика ще има възможност да чуе на живо както най-новите песни от албума Don't Be Dumb, така и най-големите хитове от цялата му кариера.

Турнето носи името на четвъртия студиен албум на артиста – Don't Be Dumb, издаден в началото на тази година. Изданието предизвика огромен интерес още преди официалната си премиера, като предварителните запазвания в Spotify надхвърлиха един милион, а продажбите на физически копия преминаха границата от 130 хиляди бройки. Според "Билборд" албумът не само оправдава дългото чакане на феновете, но и показва по-зрялото творческо развитие на рапъра.

В проекта участват редица популярни изпълнители, сред които BossMan Dlow, Brent Faiyaz, Doechii, Gorillaz, Tyler, The Creator, Thundercat и will.i.am. Любопитен факт е, че обложката на албума е създадена от легендарния режисьор и илюстратор Тим Бъртън.

Успехът на албума идва след изключително силен период за A$AP Rocky. Наскоро той беше съпредседател на Мет галата. Извън сцената изпълнителят е и баща на три деца от връзката си със световната музикална звезда Риана.