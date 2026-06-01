Крис Норман се връща за три концерта у нас

Легендарният глас на Smokie Крис Норман отново идва в България. Този път той ще направи три концерта. Догодина на 19 март ще се качи на сцената на зала 1 на НДК в София. На 21 март ще гостува във Варна в Двореца на културата и спорта и на 23-и ще бъде в Колодрума в Пловдив. Крис Норман и неговият бенд ще изпълнят вечни класики на Smokie като Living Next Door to Alice, Lay Back in the Arms of Someone и Oh Carol. Наред с тях феновете ще чуят и соловите му парчета.