Кои са любимите афоризми на проф. Сотир Марчев? Разказва ги днес на Панаира на книгата

Издателство “Труд” стана “КнигаТа” и очаква читателите

на щанд №4 за вълнуващи срещи и 20% намаление

Коя е феята, която си нямала име? - развълнувани питат малките читатели писателката Анита Тарасевич. Срещата им с нея бе в Деня на детето пред красивата шатра на щанд №4 на Пролетния панаир на книгата пред НДК.

Авторката представи новата си книжка с рими “Приказка за феята, която си нямала име” и предизвика голям интерес сред малки и големи, които се наредиха на дълга опашка за автограф. Историята отвежда читателите в детска стая, в която всички играчки и вещи имат роли освен красива, нежна и малко тъжна фея без име.

Анита Тарасевич бе първата авторка, която се срещна с читатели в шатра №4. А там са подготвени много изненади и подаръци от “КнигаТа” - новото име на издателска къща “Труд”. Анита Тарасевич (вляво) се срещна с читатели на щанда на “КнигаТа”.

Днес, на 2 юни, проф. Сотир Марчев в 17 часа ще представи най-новата си книга. След “Бъдете здрави! Как” и “Любимите ми медицински вицове” добрият доктор събра в красива книжка и “Любимите ми медицински афоризми”. Изданията на кадиолога са сред най-търсените и най-четените.

А на 6 юни предстои и вълнуваща среща с журналиста Румен Пайташев от 18,30 ч, който ще представи най-новата си книга “Мондиал. История на световните първенства”.

И не само това! Издателство “КнигаТа” радва читателите през цялата седмица до 7 юни с 20% отстъпка от коричната цена. Много изненади и подаръци от “КнигаТа” - новото име на издателска къща “Труд”,очакват читателите. Снимка: Велислав Николов

Пролетният панаир е истински празник на книгите. Тази година той се провежда за десети пореден път, като събира стотици издателства пред НДК. “Най-хубавият подарък за едно дете е една хубава книга”, каза председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров в деня на откриването. “Всяко поколение автори и читатели обогатява литературния свят с нови идеи и гледни точки”, допълни изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова. Събитието ще продължи до 7 юни.

