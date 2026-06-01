Евтим Милошев: Щастлив съм, че Асамблея „Знаме на мира“ се възражда (Снимки)

Днес се откри новото издание на Асамблея „Знаме на мира" в местността „Камбаните" в София. Снимки: Юлиян Савчев

Отличиха повече от 70 талантливи младежи, сред тях - Никола Цолов,

Малена и Тервел Замфирови, Ружди Ружди, Карлос Насар

Щастлив съм, че днес съм заедно с вас в този момент, в който емблематичната Асамблея „Знаме на мира" възражда своето издание за поредна година, каза министърът на културата Евтим Милошев днес на откриването на новото издание на Асамблея „Знаме на мира" в местността „Камбаните" в София.

По думите му възобновяването на Асамблеята се случва в един наистина несигурен глобален свят – свят на конфликти, войни и международно напрежение.

Милошев подчерта значението на монумента „Камбаните" като едно от най-разпознаваемите наследства на инициативата. Той изрази гордост, че в комплекса са събрани камбани от 150 държави, които според него са „силен знак за детския глас и за правото на бъдеще на децата", предава БТА. 

Евтим Милошев и Жени Живкова

В обръщението си към участниците министърът на културата насърчи младите хора да развиват своите способности и да следват мечтите си.

„На вас, деца, ви пожелавам да имате усещане за своя собствен талант, за собствената си идентичност, да отдавате повече усилия в това, което правите, да имате мечти, да имате цели, да ги следвате, да бъдете достатъчно дисциплинирани, за да постигнете вашите мечти. Вярвайте в най-доброто, вярвайте в себе си и знайте, че всяко усилие се възнаграждава", каза той.

В края на словото си Милошев припомни мотото, свързано с инициативата, което по думите му „десетилетия живее в нас" – „Единство, творчество, красота".

Международното детско движение „Знаме на мира" е създадено през 1979 г. по инициатива на Людмила Живкова с идеята да обединява деца от различни държави чрез изкуството, творчеството и посланията за мир. До 1989 г. в София се провеждат четири Международни детски асамблеи и четири срещи на деца, в които участват общо близо 3900 деца от 138 държави и 1400 деца от България. Символ на инициативата става Монумент „Камбаните", където всяка държава дарява своя камбана като знак на приятелство и разбирателство между народите. 

След прекъсване, традицията е възстановена от Фондация „Людмила Живкова – Знаме на мира", ръководена от Евгения Живкова.

След прекъсване, традицията е възстановена от Фондация „Людмила Живкова – Знаме на мира", ръководена от Евгения Живкова. През годините фондацията организира редица детски асамблеи с участието на хиляди деца от България и чужбина. Събитието продължава да следва мотото „Единство, творчество, красота" и да насърчава талантливи млади хора в областта на изкуството, културата и спорта, включително чрез отличията на инициативата „Академия „Бъдещето на България".

Повече от 70 талантливи младежи са отличени тази година – Никола Цолов, Малена и Тервел Замфирови, Ружди Ружди, Карлос Насар и много други. Плакети с имената на всички отличени вече са поставени на стена на монумента "Камбаните". 

