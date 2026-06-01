„Ледената кралица" Tarja Turunen на ръка разстояние от публиката в Античния театър на Пловдив на 18 септември

Бившата вокалистка на Nightwish излиза на сцената с виртуозите от Държавната опера в града и френския пианист Nicolas Horvath

Tarja Turunen се завръща в България за специален и по-различен концерт на 18 септември в Античния театър на Пловдив. Един от най-обичаните женски гласове в метъла ще представи специалното шоу „The World of Dreams", което е част от лимитиран брой концерти в интимна обстановка и в съпровод на оркестър. В случая това са виртуозите от Държавна опера в Пловдив.

„The World of Dreams" е специална концертна концепция на финландската метъл дива, в която неин основен сценичен партньор е френският пианист Nicolas Horvath. Програмата е бутикова - само с класики.

Композициите са с нов аранжимент, адаптирани за оркестър и пиано. Tarja ще изпълни песни от соловата си кариера, класически песни на бившата ? титулярна група Nightwish, както и адаптации на композиции на Rammstein, Linkin Park, Within Temptation, Metallica, Slipknot, но и произведения на класически композитори.

Събитието ще покаже обожаваната в България Tarja в по-различна светлина - на преден план ще е уникалният й и разпознаваем глас. Шоуто показва по-нежната и емоционална натура на певицата, в близост с публиката, на каквато българските фенове не са свикнали. „Ледената кралица на Севера" Tarja Turunen ще бъде на една ръка разстояние от публиката в цялата си величественост.

Ден по-късно, отново на сцената на Античния театър в Пловдив и също с оркестъра на операта, ще свирят гръцките симфонични дет метъли Septicflesh.