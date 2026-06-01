Продължението на биографичния филм "Майкъл" е заснето на 30%

Около 25 до 30% от втория филм за Майкъл Джексън вече е заснет. Това разкри шефът на студиото Lionsgate Адам Фогелсън пред сп. Variety. Той посочва, че част от сцените, които не са влезли в окончателния монтаж на първия филм, може да бъдат използвани именно за продължението.

По думите му това дава сериозна основа за развитието на втори мащабен проект, а екипът вече работи с идеята да надгради съществуващия материал в пълноценен филм. Фогелсън допълва, че студиото е уверено в потенциала на продукцията и очаква тя да бъде отново насочена към глобалната публика, като вече заснетите кадри могат да се окажат и финансово предимство в дългосрочен план.

Паралелно с това интересът към живота и наследството на „Краля на попа" отново се засилва. Темата за Майкъл Джексън продължава да бъде обект на публични дебати години след смъртта му, включително заради обвиненията в сексуално посегателство над непълнолетни, които отново излизат на преден план в медийното пространство.

През 2003 г. срещу него бяха повдигнати сериозни обвинения, свързани с насилие над деца, включително казус с 13-годишния Гавин Арвизо. Две години по-късно, през 2005 г., след шумен съдебен процес, Джексън беше оправдан по всички обвинения. Въпреки това темата остава една от най-дискутираните в публичния образ на певеца и продължава да предизвиква полярни реакции.

Допълнително напрежение около наследството му се появи и след документалния филм на HBO Leaving Neverland (2019), който отново върна фокуса върху старите твърдения и предизвика вълна от обществени и медийни реакции.

Междувременно Netflix пусна първия трейлър за нов документален сериал, който се фокусира върху наказателния процес срещу Майкъл Джексън от 2005 г. Сериалът разглежда делото от различни ъгли – както от страна на обвинението, така и на защитата, като включва интервюта с участници в процеса, сред които съдебни заседатели и медийни наблюдатели.