Лизо пуска нов албум след близо 2 г. пауза

Американската певица и рапърка Лизо (Lizzo) ще издаде новия си албум на 5 юни, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Албумът, който ще носи заглавието Bitch, бележи завръщането на изпълнителката след период, през който тя значително ограничи публичните си изяви. По думите на Лизо този път нейно вдъхновение е била легендарната певица Тина Търнър.

Родената в Детройт изпълнителка се превърна в световна звезда през 2019 г. с хита Truth Hurts, който оглави американските класации и ѝ донесе няколко номинации за наградите „Грами“. Популярността ѝ се дължи както на музиката, така и на посланията за самоприемане и увереност.

През 2023 г. бивши нейни танцьорки отправиха обвинения за сексуален тормоз, дискриминация и неподходяща работна среда. Лизо отхвърли обвиненията, но случаят се отрази на публичния ѝ образ и доведе до временно оттегляне от светлината на прожекторите, припомня още ДПА.