Министър Милошев за Вагнеровия фестивал в София: Културата е най-силният ни посланик

Христо Николов

[email protected]

Културата е най-силният ни посланик. Това написа министърът на културата Евтим Милошев в своя фейсбук профил, след като присъства на последното от четирите представления на тетралогията на Рихард Вагнер "Пръстенът на нибелунга" в Софийската опера и балет. Тетралогията както и предстоящите спектакли на "Танхойзер" и "Лоенгрин" и стриймингът на други спектакли на вагнерови опери са включени в тазгодишния летен вагнеров фестивал в столицата. 

"Вчера Националната опера и балет в София поднесоха на зрителите изключително преживяване чрез "Залеза на боговете" от Рихард Вагнер. Адмирации за целия творчески екип и акад. Карталов! Неслучайно залата беше пълна, включително с международно присъствие от три континента. Културата е най-силният ни посланик!", написа Евтим Милошев, който изгледа докрай представлението и се снима с певците в него след края му. 

