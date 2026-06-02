"Mamma Mia" се завръща на сцената на Софийската опера с 8 представления

"Mamma Mia!" се завръща на сцената на Софийската опера с осем представления, съобщиха от пресцентъра на операта. Вижте какви са акцентите в програмата й за юни:

Sofia Opera WAGNER Festival продължава с две от най-впечатляващите творби на великия композитор – „Лоенгрин" на 12 юни и „Танхойзер" на 14 юни.

Втората половина на месеца е посветена на любимия мюзикъл „Mamma Mia!", който ще зарадва публиката със своите хитови песни, романтика и настроение в поредица от спектакли от 20 до 28 юни.

„Лоенгрин" е опера на светлината и възвишената духовна чистота.

Постановката на Пламен Карталов с гост-диригент Мартейн Дендивел ще бъде представена на 12 юни. В централните роли участват Саймън О'Нийл, Алма Лиза Бандаловска, Бисер Георгиев, Венцеслав Анастасов, Габриела Георгиева, Атанас Младенов.

Солисти, оркестър, хор и балет на Софийската опера и мъжки хор на БНР, диригенти на хоровете Виолета Димитрова и Любомира Александрова.

„Танхойзер" на 14 юни се превръща в съвременна драма – не просто за греха и прошката, а за човека, който търси цялост и свобода в свят, разкъсан между крайности.

„Танхойзер" е не просто опера, а въпрос: Може ли съвременното общество да приеме различния? Можем ли да простим не на грешника, а на онзи, който ни разкрива неудобната истина за самите нас?", разкрива режисьорската си концепция Пламен Карталов.

Диригент е Константин Тринкс, главните роли изпълняват Петър Бучков, Мартин Илиев, Елеонора Джоджоска-Младенова, Атанас Младенов, Габриела Георгиева, солисти, оркестър и хор на Софийската опера, диригент на хора Виолета Димитрова. СНИМКА: Софийска опера и балет

От 20 до 28 юни световните хитове на ABBA "Money, Money, Money", "Voulez-Vous", "Dancing Queen", "The Winner Takes It All", "SOS", "Super Trouper", "Take a Chance on Me", "Knowing Me, Knowing You", "Thank You for the Music" ще звучат в изпълнение на нашите обичани солисти.

Вече осем години мюзикълът претворен в режисьорската концепция на Пламен Карталов не слиза от сцената. Спектаклите са над сто и трийсет, а зрителите стотици хиляди.