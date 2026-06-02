Обсерваторията на Рожен приюти Захари Бахаров и Христина Апостолова като семейство

Двамата са в главните роли в новата лента “Деконструкция”,

заради която у нас е Ирене Майорино от “Гениалната приятелка”

Христина Апостолова - талантливата сценаристка, която показа, че преди всичко е и забележителна артистка, за първи път застава пред камерата в компанията на Захари Бахаров. И то за да изиграе негова екранна съпруга - в новия игрален филм на режисьора Павел Г. Веснаков “Деконструкция”.

Сюжетът проследява историята на семейство астрофизици, които от години живеят в Астрономическата обсерватория в Рожен. Изолирали са се от света заради скръбта си по починалия им син Теодор. Принудени да напуснат обсерваторията заради навлизането на изкуствения интелект, те ще трябва да осъзнаят, че прошката е единственият начин да намерят покой, докато пазят спомена за сина си жив.

“Двамата вярват, че в небето над тях има пролука към миналото. Но колкото по-назад във времето се връщат, толкова по-ясно разбират онова, за което пише Зебалд: “Паметта често е единствената форма на живот след катастрофата”, разказва режисьорът.

Снимките по лентата започнаха преди около две седмици на Рожен, а за да участва в тях, в страната ни пристигна италианската актриса Ирене Майорино. Тя играе в популярния сериал на НВО “Гениалната приятелка”, базиран на едноименния бестселър на Елена Феранте. Майорино участва и в продължението на “Страстите Христови”, което Мел Гибсън прави - този път за случващото се веднага след разпъването на Христос.

“Деконструкция” е международна копродукция между “Ред Карпет” (България) и disparte (Италия).