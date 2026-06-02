Цветана Манева откри “Варненско лято”: Контактът със зрителите е голямо постижение

“Варненската публика е особена, но ние я отгледахме. Този фестивал се чака, задават се въпроси, има интерес. За мен този контакт със зрителите е много голямо постижение.”

Това каза актрисата Цветана Манева на откриването на Международния театрален фестивал “Варненско лято”. Тя е почетен председател на организатора на форума - фондация “Виа Фест”.

Новият спектакъл на Народния театър - “Малката Англия” на Диана Добрева, откри фестивала на 1 юни. Сред най-очакваните заглавия в програмата са и “Евридика” на театър “Българска армия”, “Котка върху горещ ламаринен покрив” на театър “София”, “Последната нощ на Сократ” на Театър 199 и др. Фестивалът е до 11 юни.