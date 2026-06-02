Български програмист създаде видеоигра, посветена на Христо Ботев

Българският програмист Йордан Гергов създаде историческа игра, посветена на Христо Ботев и неговата чета. Заглавието ѝ е „Ботев – Пътят към безсмъртието", а сюжетът проследява пътя на великия революционер от подготовката на четата до боевете във Врачанския Балкан.

Йордан споделя, че любовта му към историята се заражда още в детските години, а Ботев винаги е бил сред неговите вдъхновители. Работата по проекта започва преди четири години.

Играта е безплатна и може да се играе както на телефон, така и на компютър. Още в началото на действието играчът се пренася в Букурещ на 9 май 1876 г. „Точно тогава, според Захарий Стоянов, Ботев е избран за войвода", казва създателят пред NOVA.

Първата задача пред играча е да събере чета, след което да я въоръжи, да избере маршрути за придвижване и стратегия за действие.

Създаването на образите също е било сериозно предизвикателство. „С изкуствен интелект съм му правил брадата, но това са стотици проби. Само брадата съм я правил една седмица, защото все не можех да я докарам", споделя програмистът.

По време на играта участниците трябва да вземат редица важни решения. Един от въпросите, които се появяват на екрана, е: „Старите войводи са се изпокрили! Кой ще ни поведе на борба?". От избора на играча зависи съдбата на четниците и на самия Ботев.

„Играта ще има възможност за алтернативна история. Точно на базата на изборите, които прави играчът, той ще може да спаси Ботев реално, ще може даже да увеличи четата и да промени въобще хода на събитията", обяснява нейният създател.

Освен че представя исторически факти, играта поставя и морални въпроси. „Да не мислим само за себе си, да не мислим за материалното! Както Ботев казва - стига ми тая награда - да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода!", казва Гергов.

Междувременно архивни материали продължават да разкриват нови подробности за последните дни от живота на Христо Ботев, а новата игра предлага на потребителите възможност да се докоснат до една от най-героичните страници в българската история.