Тейлър Суифт не е поканила Блейк Лайвли на сватбата си

Тейлър Суифт става все по-внимателна при подбора на гостите за сватбата си с NFL звездата Травис Келси. Макар в миналото да е заявявала, че би поканила „всеки, когото познава", подготовката за очакваното звездно събитие показва друго. Сред отсъстващите от списъка личат имената на две от някогашните ѝ най-близки приятелки – Карли Клос и Блейк Лайвли, пише RadarOnline.

Източник, цитиран от "Дейли мейл", твърди, че певицата лично е прегледала всеки детайл от списъка с поканени. „Тейлър иска около себе си хора, които искрено споделят значението на този ден и които вижда като част от живота си и занапред. С годините някои приятелства са се променили и охладнели по различни причини", посочва източникът.

Особено изненадващо е отсъствието на модела Карли Клос. Двете изградиха близко приятелство през 2013 г., често се появяваха заедно на публични събития, концерти и дори в музикални клипове. Отношенията им обаче започват да се влошават около 2018 г., когато Клос се омъжва за Джошуа Къшнър. Суифт не присъства на сватбата, като официално посочва професионални ангажименти.

Напрежението между тях допълнително се засилва година по-късно, след като тогавашният мениджър на певицата Скутър Браун придобива правата върху ранния ѝ музикален каталог – сделка, която Суифт публично осъжда. Според близки до звездата хора тя е стигнала до извода, че доверието в приятелството с Клос е било нарушено.

„Тейлър започна да се съмнява дали намеренията на Карли са били толкова искрени, колкото е вярвала. С времето тя усещаше, че връзката им е станала по-свързана със славата ѝ, отколкото с истинско приятелство", твърди източникът. Оттогава певицата предпочита да пази дистанция.

Под въпрос е и присъствието на актрисата Блейк Лайвли. През последните месеци Суифт беше въвлечена в продължителния съдебен спор между звездата от „Клюкарката" и нейния колега от филма It Ends with Us ("Никога повече") Джъстин Балдони.

Според съдебни документи Лайвли е определила Суифт като един от най-близките си хора и човек, който би я защитил при всякакви обстоятелства. Въпреки това скандалът около делото е оставил следа върху отношенията между двете. Източници твърдят, че именно заради желанието си сватбата да премине без излишни конфликти и напрежение, Тейлър Суифт е решила да ограничи кръга на поканените.

„Тя иска този ден да бъде изцяло посветен на любовта и семейството, без никакви драми", твърди източник, близък до певицата.