Показват оригинала на златната маска от могила "Светицата" отново в Казанлък

Един от най-впечатляващите символи на тракийското наследство в Казанлъшката долина се завръща там, където е открит – сред земите, пазещи спомена величието на траките.
Днес от 17:00 часа в Мултимедийната зала на Исторически музей „Искра" в Казанлък ще бъде открита изложбата на Националния археологически институт с музей при БАН в София "Богатството на могила "Светицата", съобщават от пресцентъра на общината.
В центъра на експозицията е прочутата златна маска - изключителен артефакт с тегло 673 грама, изработен от масивен златен лист. Смята се, че тя е принадлежала на тракийския цар Терес.
Тя е открита през 2004 г. от екипа на доц. д-р Георги Китов в гроб на знатен тракийски аристократ от края на V в. пр. Хр. и се нарежда сред най-значимите открития на тракийската археология.
Заедно с нея посетителите ще видят златния пръстен на владетеля, както и богат погребален инвентар – свидетелство за разкоша, статуса и ритуалите на тракийската аристокрация в сърцето на Розовата долина.
Изложбата ще бъде достъпна за посетители до 15 юли 2026 г.
В постоянната експозиция на казанлъшкия исторически музей е показано копие на маската на Терес.