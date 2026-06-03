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Показват оригинала на златната маска от могила "Светицата" отново в Казанлък

Ваньо Стоилов

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Златната маска, открита през 2004 г. от експедииця ТЕМР, тежи 673 грама. Снимка: Архив

Един от най-впечатляващите символи на тракийското наследство в Казанлъшката долина се завръща там, където е открит – сред земите, пазещи спомена величието на траките.

Днес от 17:00 часа в Мултимедийната зала на Исторически музей „Искра" в Казанлък ще бъде открита изложбата на Националния археологически институт с музей при БАН в София "Богатството на могила "Светицата", съобщават от пресцентъра на общината.

В центъра на експозицията е прочутата златна маска - изключителен артефакт с тегло 673 грама, изработен от масивен златен лист. Смята се, че тя е принадлежала на тракийския цар Терес.

Тя е открита през 2004 г. от екипа на доц. д-р Георги Китов в гроб на знатен тракийски аристократ от края на V в. пр. Хр. и се нарежда сред най-значимите открития на тракийската археология.

Златната маска бе открита при разкопки под ръководството на археолога д-р Георги Китов. Снимка: Архив
Златната маска бе открита при разкопки под ръководството на археолога д-р Георги Китов. Снимка: Архив

Заедно с нея посетителите ще видят златния пръстен на владетеля, както и богат погребален инвентар – свидетелство за разкоша, статуса и ритуалите на тракийската аристокрация в сърцето на Розовата долина.

Изложбата ще бъде достъпна за посетители до 15 юли 2026 г. 

В постоянната експозиция на казанлъшкия исторически музей е показано копие на маската на Терес.

Златната маска, открита през 2004 г. от експедииця ТЕМР, тежи 673 грама. Снимка: Архив
Златната маска бе открита при разкопки под ръководството на археолога д-р Георги Китов. Снимка: Архив

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