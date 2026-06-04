Христина Джурова: За ролята в "Дъждът оставя следи" се учих да стрелям, камерата не прощава лъжа

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Имаше период, в който исках да уча криминалистика

Интересно е как Александър Чобанов е написал историята, как е събирал информация и с какви трудности се е сблъскал

Боят пред камера е като перфектно изпипан танц

С главната роля в сериала "Дъждът оставя следи" Христина Джурова изпъкна сред лицата на малкия екран с присъствие, дисциплина и любопитство към занаята.

"Още се опознаваме." Така описва отношенията си с киното актрисата, която е ученичка на големия български актьор и режисьор проф. Атанас Атанасов. Пловдивчанката е от семейство на военен пилот и майка с образование на филолог. От четиригодишна Христина пее в музикална формация, също така учи танци и свири на саксофон в оркестър. И макар в един момент да иска да учи криминалистика, пътят ѝ неотменно я води към актьорската професия. Още като студентка е наградена със "Златен кукерикон" за млада надежда, а през 2022 г. печели и "Икар" за поддържаща женска роля за превъплъщението си като Констанца Вебер в спектакъла "Амадеус".

Разговаряме с Джурова за актьорската професия, предизвикателствата в криминалната драма "Дъждът оставя следи" на NOVA и стремежа да остане автентична пред камерата и извън нея.

- Как се чувствахте в главната роля по време на снимките на сериала "Дъждът оставя следи"?

- Благодарна съм, че имах възможността да участвам в този проект, точно с тази роля и този екип. За мен беше ценен опит и удоволствие.

- С какво ви предизвика образът на Ангелина Обретенова?

- Може би с метаморфозата, през която преминава в личен и професионален план.

- Какво мислите за едноименния роман на Александър Чобанов, който е в основата на продукцията?

- Много добър български криминален роман. Научих нови неща, свързани с историята на Рилския манастир. Интересен е и процесът на написване, през който е преминал Александър Чобанов - от какво се е вдъхновил, как е събирал информация и с какви трудности се е сблъскал.

Актрисата заедно с Герасим Георгиев ­- Геро и Александър Чобанов на премиерата на сериала СНИМКА: ИВАНА СЕМОВСКА

- Главният герой от книгата е мъж - Ангел, но екипът решава в сериала този персонаж да е женски - именно вашата героиня. Голяма отговорност ли е това за вас като актриса? Да не разочаровате и почитателите на бестселъра на Чобанов.

- Разбира се, че е голяма отговорност, но тя е споделена. Това е екипна работа и всяко едно звено има своята заслуга. Сериалът е отделен творчески продукт и е нормално да има някакви разминавания с романа. Важното е да вълнува зрителя.

- Какво беше да работите с режисьорското дуо Кристина Грозева и Петър Вълчанов?

- Мога да го нарека киношкола, през която преминах. Харесвам филмите, които режисират. Те имат свой почерк, различен поглед и стил. Имат страхотно чувство за хумор, обичат импровизациите и автентичността на случващото се. Научих много от тях.

- Как оценявате партньорството си с Герасим Георгиев - Геро? Как изградихте химия между вас?

- Той подходи с доверие и търпение към мен. Чувствах подкрепа от негова страна и се опитвах да съм достоен партньор и да се уча от него. Не само от него, а от всички останали много талантливи и опитни актьори.

Джурова в кадър с Герасим Георгиев в ролята на Борислав Андреев (Фишер). Героите им се сблъскват със загадъчно престъпление в Рилския манастир, където тайните са дълбоко скрити.

- Каква беше атмосферата по време на снимките в Рилския манастир?

- Магично и специално. Има специфична енергия, която се усеща във въздуха, дори и да не си вярващ.

- Вярвате ли, че местата пазят енергия и спомени?

- Да, вярвам. Някои неща не могат да се обяснят, а може би и няма нужда.

- Имаше ли сцени, които ви затрудниха физически или психически?

- Разбира се, че имаше. Героинята ми е непримирима, тя вярва, че може да промени системата. Ангелина е момиче, което се чувства само в мъжки занаят, всички ѝ обясняват, че няма да се справи и ѝ дават съвети как да си върши работата. За мен беше важно, изграждайки образа ѝ в психологически план, да стане ясно, че тя не се страхува от това да не е права, готова е да учи, но не иска да бъде подценявана.

Чисто физически мисля, че няколкото ръкопашни схватки, в които влиза инспектор Обретенова, ми донесоха повече адреналин. Не бих казала, че са ме затруднили, но изискваха повече. Боят пред камера е като перфектно изпипан танц.

Вярвам, че трудностите в актьорската работа правят човек по-гъвкав и адаптивен, защото почти винаги има някакви обстоятелства, които трябва да бъдат преодолени, за да стигнеш до добър финал.

- Криминалният жанр е любимият на българския зрител. А на вас като актриса?

- Да, много харесвам този жанр и имаше период, в който исках да уча криминалистика.

- Коя професия смятате за по-трудна - криминалистиката или актьорството?

- Категорично криминалистиката. Тя се занимава със случаи от реалния живот - разкритията, които правят този вид експерти, могат да преобърнат света на човека. В актьорската професия преживяваме чужди съдби и главно работим с въображение - понякога и ние променяме животи, но най-вече помагаме на човека да се отърси от ежедневните си тревоги, даваме нов поглед над нещата или развеселяваме дните.

- Има ли нещо от характера ви, което споделяте с героинята си?

- И двете обичаме професията си.

СНИМКА: ФЕЙСБУК

- Как се подготвяте за роля?

- С четене, наблюдение, въображение и ако се изисква нещо специфично като умение, се старая да го усвоя. Примерно за тази роля отидох за първи път на стрелба. Много полезна ни беше и срещата с криминалния психолог Росен Йорданов.

- Наследили ли сте от някого в семейството ви артистичния талант и влечението към изкуството?

- В семейството ми има артистични хора, но не се занимават с изкуство. Въпреки това те са ценители и благодарение на тях реших да кандидатствам в НАТФИЗ.

- Кои са най-безценните уроци, които сте получили от проф. Атанас Атанасов, чийто клас завършвате в НАТФИЗ и който е ваш кръстник на професионалната сцена?

- Да не се вземаме много на сериозно. Да имаме самочувствие, но да е с покритие. Да работим добре в екип и да уважаваме другия.

- Какво е най-голямото заблуждение по отношение на актьорската професия?

- Не съм сигурна, че знам отговора на този въпрос. Аз самата се старая да не изпадам в заблуди.

- Какво не прощава камерата?

- Лъжата.

- А какво прощава публиката?

- В България не знам дали прощава, но е свикнала да гледа проекти с абсурдно малко финансиране.

- Ако трябва да опишете отношенията си с киното като любовна история - в какъв етап сте сега?

- Още се опознаваме.

- Какъв човек е Христина Джурова извън снимачната площадка и сцената?

- Близките ми могат да кажат... Много обичам това, което правя, и се старая, докато го правя, да съхраня себе си.