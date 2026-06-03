Дейвид Бекъм ще получи звезда на Алеята на славата в Холивуд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият капитан на Англия Дейвид Бекъм ще бъде удостоен със звезда на Алеята на славата в Холивуд, съобщиха медиите отвъд океана. Церемонията е насрочена за 12 юни в Лос Анджелис.

Според Търговската камара на Холивуд, актьорът Том Круз и съпругата на бившия футболист, Виктория Бекъм, ще присъстват на събитието.

Откриването на звездата ще съвпадне с мача на Съединените щати срещу Парагвай на Световното първенство през 2026 г., което се провежда в САЩ, Мексико и Канада.

Бекъм има 115 мача за Англия и е играл за Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Пари Сен Жермен и Лос Анджелис Галакси. Той е печелил титли в Англия, Испания и Франция, както и Шампионската лига през 1999 г., пише БТА.